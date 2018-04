Investigan 80 vuelos al exterior de Milagro Sala durante el kirchnerismo

La líder de la Tupac Amarú y hoy detenida por delitos de corrupción Milagro Sala realizó más de 80 vuelos al exterior durante el kirchnerismo. Durante ese periodo recibía millones de pesos para construir viviendas que nunca se realizaron, según la Justicia.

La información fue adelantada el domingo a la noche por el programa La Cornisa que conduce Luis Majul. Según el informe que emitieron, la dirigente jujeña viajó entre el 2008 y 2013 a diferentes destinos internacionales: Estuvo trece veces en Uruguay, seis en Bolivia, seis en Brasil, dos en Venezuela, dos en Perú, dos en Chile, dos en Italia,una vez en Francia, una en Estados Unidos, una en España, una en Cuba y una vez en Qatar.

Algunos de los viajes son conocidos. Sala estuvo en Italia en 2014 para visitar al Papa Francisco. Ese viaje lo hizo junto a la dirigente Rosa Guerrero, más conocida como Shakira, quien hoy también está detenida. En enero del 2011, Sala estuvo en Punta Del Este alojada en el hotel cinco estrellas Conrad donde vio un recital de Charly García. La Justicia quiere saber ahora cómo se pagaron esos vuelos.



También se registró un viaje de Milagro Sala a Venezuela para participar de los funerales por la muerte del Presidente Hugo Chávez. Este periplo fue entre el 7 y el 12 de marzo de 2013.

Pero tal vez el vuelo más sospechoso sea el realizado a Qatar entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2013. Para la Justicia jujeña está probado que Sala viajó por la línea aérea Fly Emirates a Doha, capital del emirato, aunque una línea de la investigación se dirige a establecer si el destino final de Sala y de su hijo Sergio Chorolque que la acompañaba, fue China.

Para los viajes Sala uso diferentes aerolíneas. Figuran Lan Chile, la desparecida Pluna, Aerolíneas Argentinas, Air France, Alitalia y Qatar Airways. También aparecen ingresos a Uruguay vía Buquebus.



Sala cuenta con seis procesamientos en la justicia de la Provincia de Jujuy. La causa más grande, todavía en etapa de instrucción, es la que investiga un desfalco por 1.300 millones de pesos relacionado a la construcción de viviendas sociales. Según la denuncia hay 1.800 casas que figuran terminadas pero no se hicieron y 500 están hechas por la mitad. Por esto está procesado el ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner –que estuve preso 36 horas y acaba de quedar libre-, y el ex secretario de Obras Públicas, José López, entre otros. En la causa conocida como “Pibes villeros”, enfrenta cargos por “asociación ilícita, fraude y extorsión” por el supuesto desvío de fondos nacionales para obras de vivienda. En ese expediente el juez Gastón Mercau le dicto la prisión preventiva.

Sala también está acusada de ser autora intelectual de tentativa de homicidio y encubrimiento. Un cooperativista, ex prófugo, declaró que la líder de la Tupac lo mandó a él y a otro hombre a matar al barra Beto Cardozo en 2007. Ese día se produjo una balacera en el barrio Azopardo e hirieron a una nena. A su vez, enfrenta una causa por lesiones graves. Fue señalada por haber ingresado, con 20 personas más, al Ministerio de Infraestructura de Jujuy para buscar al dirigente social Cristian Arias, que se encontraba en una oficina. Le dieron una golpiza que le desfiguró el rostro en el propio patio del edificio. También protagoniza una denuncia por amenazas a un policía en 2014. En diciembre, Milagro Sala enfrentó dos juicios: fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el escrache a Gerardo Morales, en 2009, y el Juzgado Contravencional de Jujuy la sancionó con una multa e inhabilitación para formar parte de organizaciones con personería jurídica por tres años por el acampe de 51 días realizado en la plaza principal Belgrano. Sin embargo, existe una causa paralela en la justicia penal por ese acampe la cual aún está en curso.

