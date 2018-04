"Recibí un municipio con deudas"

A través del mensaje y balance de gestión de estos últimos meses, el presidente del Consejo Comunal de Purmamarca, Oscar Tolaba, dejó inaugurado recientemente el período de sesiones ordinarias con la presencia de los vocales y de vecinos del pueblo que asistieron al salón municipal para el acto democrático.

La apertura se hizo poco después de las 20 y estuvieron presentes el vocal secretario Milton Chañi (PJ), el vocal primero Marcelo Aramayo (UCR) y la vocal segunda Emilia Sandoval (UCR). Además, se anunciaron obras en beneficio de toda la jurisdicción.

El comisionado Oscar Tolaba arrancó dando la bienvenida a todos y agradeciendo por la confianza depositada en él y en su equipo de trabajo para estar hoy al frente del municipio. Asimismo, hizo un recorrido por el mes de diciembre, momento en que asumió, y especificó el estado en que se recibió la Comisión Municipal.

"Tuvimos que afrontar un municipio con muchas deudas, un municipio que contaba en su depósito con dos picos y una pala, el camión Mercedes con la ruedas pinchadas, la camioneta del CIC en un estado de abandono en el cruce de la ruta 52. Un municipio saqueado no solo en la parte material y económica, sino también administrativamente, se formatearon las computadoras, se llevaron papeles de los empleados y de los contribuyentes", expresó.

"Se pudo saber que el municipio recibió 10 computadoras, 2 impresoras y un proyector para la Oficina de Empleo, cuando asumimos no estaban y se nos contestaba que estaban donadas a una fundación o asociación, sin precisar un nombre, pero gracias a la gestión de nuestro equipo pudimos recuperarlas y así como muchos de ustedes que vieron cuando se las llevaban en la camioneta pudieron ver cuando las devolvían".

"Hablando de rendición de cuentas entramos a una situación alarmante ya que la gestión anterior no ha realizado hasta el día de la fecha la rendición de $974.000,00 que recibió por diferentes proyectos y que no nos ha dejado la documentación para poder hacerlo. Tuvimos que afrontar muchas deudas, muchas trabas en ministerios y secretarías en las cuales no se pueden presentar proyectos por la falta de rendiciones de cuentas, se envió dinero para obras como la iglesia de Chalala, compra de una jaula para el camión frigorífico de El Moreno, pero no se hicieron".

Por otro lado, detalló los ingresos y gastos del municipio, "recibimos de coparticipación mensualmente un promedio de 970.894, 25 pesos, de los cuales se paga de sueldos la suma de 970.391, 29 quedando para gastos varios la suma de 502,96 aproximadamente, es decir que este monto no nos da margen para hacer absolutamente nada".

A pesar de ello y con el dinero que ingresa del pago de impuestos de los vecinos el funcionario local proyectó la realización de diferentes obras con recursos económicos propios como 3 garitas refugios para esperar colectivos y remises, red de alumbrado público sobre kilómetro1 de la ruta 52, segunda etapa de alumbrado ex- ruta 52 tramo Coquena- Chalala.

El desarrollo de una aplicación web para turismo, terminar el garaje para el camión frigorífico en El Moreno, creación del tribunal de faltas, creación del área de bromatología, creación de la oficina de emisión de licencias nacionales, reparación de las capillas de Tres Morros y Cerro Bayo, inauguración de la avenida del Gaucho con festival folclórico en Purmamarca. Culminación de fachada y cercado del cementerio de El Moreno, culminación de salón comunitario Puerta de Lipán, limpieza de caminos de herradura.

Si se cuenta con el apoyo del Gobierno se planifica concretar wifi en la plaza de Purmamarca, creación de un punto digital, conectividad para celulares de la Puna, agua potable para Canchayoc, cambio parcial de cañerías en El Moreno, pantalla digital táctil para turismo, cambio de cañerías de agua para el pueblo de Purmamarca, ampliación de la red de gas, soterramiento de cables, empedrado en calles interiores.

Proyecto para desage fluvial, reforestación, mejoramiento y recuperación de acequias, apertura de camino a Casa Negra y Casa Colorada, proyectos a presentar en Girsu, estudio e implementación de quinua en Quebrada y Puna, mejoramiento de pozos para extracción de agua. Se están realizando las gestiones en los organismos correspondientes para estas obras. Finalmente, Tolaba habló sobre lo realizado en estos últimos meses de gestión. "De a poco espero cumplir con las expectativas y las necesidades de los vecinos de toda la jurisdicción de Purmamarca con una gestión transparente y con el acompañamiento y el trabajo de todos", concluyó.

Apertura en Volcán

CONSEJO COMUNAL DE VOLCÁN. DARÍO CHAÑI, MARCOS VELÁSQUEZ, DAVID QUIROZ Y RENÉ GALÍNDEZ.

PURMAMARCA (Corresponsal). Con la presencia de vecinos del pueblo y autoridades locales y provinciales, el Consejo Comunal de la localidad de Volcán realizó la apertura del período de sesiones ordinarias la tarde del último viernes en el salón del Centro de Integración Comunitaria (CIC) de aquella localidad.

El Consejo Comunal del “Pórtico de la Quebrada” está integrado por el presidente Marcos Ariel Velásquez, el vocal secretario Humberto David Quiroz, el vocal primero Darío Osvaldo Chañi y el vocal segundo René Orlando Galíndez.

También estuvieron presentes la diputada provincial Susana Haquim y la diputada Marcela Arjona, el comisionado municipal de Tumbaya, Hugo Mamaní, representantes de instituciones escolares, civiles y religiosas y vecinos de la zona.

En el salón del CIC poco después de las 19 hicieron entrada las banderas de ceremonia de las escuelas primarias y del colegio secundario para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego de ello Velásquez dio la bienvenida a todos y agradeció la participación en su mandato constitucional de informar la situación del municipio y brindar su mensaje.

“Quiero rescatar y valorar el esfuerzo individual y colectivo de cada uno de ustedes para sobreponerse a la angustiante situación vivida con el alud del 10 de enero del año pasado. También agradezco al Gobierno de la Provincia por las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional para conseguir el financiamiento de las distintas obras del Plan Hábitat como red de desagüe pluvial, empedrado y pavimento de hormigón y adoquines, construcción de treinta viviendas y veredas, ampliación y mantenimiento del alumbrado público, instalación de la red de gas natural, construcción del núcleo de inclusión”.

Realizando un balance de la situación económica detalló que “el municipio percibe por recursos de coparticipación la suma de $869.244,00 y destina para el pago de los sueldos de todo el personal la suma de $876.000,00. Se nos está generando un déficit mensual de 6 mil a 7 mil pesos que hasta el momento lo pudimos cubrir con la recaudación de Renta Municipal hasta tanto el Gobierno nos devuelva los recursos por asistencia financiera que nos depositaban durante el período 2017”.

A pesar de la dificultad financiera mencionada comentó algunas de las acciones realizadas en estos meses de gestión: mantenimiento y reparación del alumbrado público en toda la jurisdicción ($6.800), compra de materiales para la iluminación de las distintas actividades carnavaleras ($30.000), convenio con la empresa Los Tilianes para la provisión a título de colaboración de ripio para el bacheo de las calles.

Entrega de subsidios para la compra de instrumentos musicales por la suma total $14.000 para las bandas de sikuris. En la localidad de Bárcena se colaboró con las actividades del jueves de ahijados y el homenaje a la Cultura de la Copla ($4.000). Compra de dos bordeadoras ($16.000). Durante el transcurso de este mes se realizará la entrega de la indumentaria de trabajo y botines al personal de planta permanente y jornalizados ($80.000).

Finalmente, anunció obras para la jurisdicción: “Se firmó por 3 meses la renovación del convenio con la Dirección Provincial de Vialidad por la limpieza y el mantenimiento de los caminos vecinales a San Bernardo y Ocloyas”.