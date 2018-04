Encuentro con veteranos

La tarde del último martes los alumnos del Bachillerato Provincial N° 18 de Purmamarca participaron de una charla y exposición brindada por el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas que arribó al pueblo purmamarqueño para contar sus experiencias como excombatientes y acercar a los chicos elementos que usaron en combate.

La actividad fue organizada por el Centro de Actividades Juveniles (CAJ) de esta institución educativa con el acompañamiento del personal directivo y docente, como así también de la Comisión Municipal de Purmamarca.

Poco después de las 13.30 los 6 veteranos de guerra suboficial mayor Justo Zacarías Reyes, infante de Marina Horacio Vanegas, Marcos Lamas y Adolfo Mamaní también de la Marina y Oscar Chorolque del Ejército, junto a la comunidad educativa, izaron el Pabellón Nacional en medio de los paisajes y un cálido sol.

Luego de ello en el patio del colegio se montó una exposición donde los excombatientes mostraron a los jóvenes los elementos que usaron en combate, como por ejemplo comida de combate que según los relatos, les daban cuando los arrasaba el bombardeo y no podían recibir la comida en caliente. También dispusieron de equipos aligerados, fotografías, ropa que recibieron para combate en Malvinas, elementos que usaban para comer y elementos que usaban para sacar agua de pozos.

Los estudiantes se mostraron muy interesados y posteriormente, escucharon atentamente la charla donde comentaron las experiencias vividas en la guerra. Fueron pasando por cursos y muchos de ellos realizaron varias preguntas pero sobre todo quedaron admirados con los elementos y fotografías.

Justo Zacarías Reyes, suboficial mayor del Ejército Argentino, expresó con mucho orgullo "en el año 1982 presté servicios en el Regimiento de Infantería 25 que está en Chubut, desde ese lugar el día 1 de mayo salimos rumbo a Comodoro Rivadavia donde hicimos noche y a partir del día siguiente nos embarcaron en un avión de las Fuerzas Aéreas para ir hacia Malvinas hasta descender e ir al lugar donde teníamos que estar en nuestras posiciones. Ese día cayeron las primeras bombas aéreas y atacaban los buques, nos bombardeaban cuando bajaba la neblina o cuando se perdía el sol".

Asimismo agregó que "volví a Jujuy en el año 1985, cuando me dieron el pase y no nos recibieron bien, sino que nos veían como extraños. Necesitábamos trabajo y no nos daban, nosotros luchamos por nuestra Patria. Desde el 2002, que nos empezamos a mover para divulgar sobre Malvinas, lo que nosotros vivimos, nuestra experiencia".

""Vamos a las escuelas que nos piden, tal es así que llegamos hasta La Quiaca, Susques, Catua, Laguna de Farallón, La Intermedia y ahora estamos en Purmamarca. Estamos muy contentos de haber venido y lo hacemos con mucho esfuerzo, no importa el lugar ni la hora nosotros vamos con mucho entusiasmo", sostuvo.

Por su parte, la coordinadora del CAJ, Romina Quispe, comentó "realizamos esta actividad para que los estudiantes no solo aprendan a través de bibliografía sobre la guerra de Malvinas, sino también a través de charlas, fotografías y materiales que trajeron los Veteranos del Centro. Generalmente este tipo de muestras solo se hacen en museos o en otros lugares de San Salvador, por eso estamos contentos de que los jóvenes del pueblo puedan tener acceso ahora". "Si bien, -agregó- la fecha ya pasó el objetivo es que puedan valorar la Patria, a los Veteranos de Guerra, aprendan sobre la historia desde otro punto de vista además de los contenidos que ya ven con los docentes del colegio. Tengo un familiar que falleció en el combate de Malvinas, Antenor Sajama, por eso fue posible el contacto y que ellos pudieran venir hasta Purmamarca. Agradezco la buena predisposición y la actividad".

