Rusia advirtió que el bloqueo de Facebook estará "Sobre La Mesa"

El regulador ruso de las comunicaciones afirmó hoy que podría bloquear Facebook, tras haber ordenado el viernes último la misma suerte para Telegram, si la red social no cumple con la legislación nacional que le obliga trasladar a ese país los servidores con las bases de datos de sus ciudadanos, entre otros requisitos.

"Vamos a revisar la actividad de la compañía antes del final de 2018 y tienen que cumplir varios requisitos", sostuvo el jefe del organismo Roskomnadzor, Alexandr Zhárov, en una entrevista con la prensa local citada por la agencia de noticias EFE.

Entre estas exigencias el funcionario mencionó el traslado a Rusia de los servidores con las bases de datos de los internautas de este país y la eliminación de la "información prohibida".

Zharov aseguró que si la dirección de la plataforma no se apura para cumplir la legislación rusa y "no informa al Estado de su intención de hacerlo", el bloqueo de Facebook estará "sobre la mesa".

El mismo regulador comenzó a bloquear Telegram desde el lunes en Rusia en cumplimiento de una orden judicial emitida el viernes pasado por un tribunal de Moscú, por negativa de la popular aplicación de mensajería de entregarle a las autoridades las llaves de cifrado que les permitan acceder a los contenidos de los mensajes de los usuarios.

Con respecto a Twitter, el titular del organismo descartó que esta red de microblogging pueda ser bloqueada en Rusia.

En este punto, aseguró que sus responsables se comprometieron a cumplir con la legislación nacional y transferir a este país los datos de sus usuarios rusos antes de mediados de 2018.

A la vez, al comentar el bloqueo de Telegram, Zharov insistió en la legalidad de la decisión y lamentó la falta de cooperación de la dirección de la empresa.

"El señor (Pavel) Durov creador de Telegram- sabe cómo contactar con nosotros y con el Servicio Federal de Seguridad, pero las bases para la reanudación de las negociaciones ahora son ínfimas", dijo Zharov.

El jefe del regulador ruso aprovechó para alabar el "talento" del fundador de Telegram y de los miembros de su equipo, pero subrayó que esta es solo "una cara de la moneda", mientras la segunda es cumplir las leyes y asumir responsabilidades, concluyó.

La Policía rusa detuvo esta semana a varios activistas que protestaron contra el bloqueo de Telegram, que continúa parcialmente operativo en el país pese a los esfuerzos de Roskomnadzor.

Ayer, Durov informó que Telegram no sufrió una "caída significativa" en su uso en en Rusia, a pesar del bloqueo, dado que los usuarios de la aplicación usaron redes privadas virtuales (VPN) para acceder al servicio.

El informático, que en 2013 creó Telegram junto a su hermano, declaró en su momento que no compartiría datos o códigos con terceros, incluidos los gobiernos.

Telegram, con sede actualmente en Dubai, cuenta ya con más de 200 millones de usuarios en todo el mundo y está disponible en más de veinte idiomas