Ocurrió en Mar del Plata. La joven de 30 años ya había estado en recuperación pero volvió a caer. "Si no la interno se va a morir", dijo.

VIDEO: Una mujer tuvo que atar a su hija a la cama para que no se drogue

Una mujer recurrió a lo último que pudo para mantener a su hija con vida. Es que la joven de 30 años es adicta y es por eso que decidió atarla a la cama para que no siga consumiendo.

Susana Chiramberro vive en Mar del Plata. Su hija, Paula comenzó a drogarse desde que tiene 20 años y según cuenta, sufre una adicción feroz. En un intento desesperado para controlar a la joven, la ató a la cama de su casa situada en el barrio Regional pero la chica logró escapar.

"Se habrá ido a las villas donde va a comprar droga y en unos días volverá. Ahí se juntan muchos chicos que consumen, no podemos ir a buscarla porque son agresivos. Está durmiendo en un baldío", manifestó la madre.

Recordó que la anteúltima vez que se fue unos días, cuando volvió quiso pegarle a las personas que se cruzaba. Agregó que en otras ocasiones deben entrar a las villas porque la encuentran tirada por las calles.

La mujer pide ayuda para poder internar a su hija. Contó que el año pasado estuvo siete meses sin consumir tras acercarse a una Iglesia Evangélica pero volvió a caer en la adicción. "Si no la interno, se va a morir, no está en condiciones de manejarse por sí sola, presenta un grado de deterioro. Quiero que me ayuden a internarla en algún lugar", indicó.