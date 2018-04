Murió Avicii, uno de los DJ's más populares

El DJ conocido como Avicii fue encontrado muerto hoy. Hace instantes se dio a conocer la triste noticia de que el prominente productor musica de 28 años, Tim Bergling, conocido en el mundo del espectáculo como "Avicii" fue encontrado sin vida en Muscat, Oman.

"Es con profundo dolor que anunciamos la pérdida de Tim Bergling, conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Muscat, Oman, este viernes 20 de abril a la tarde. La familia está devastada y pedimos a todo el mundo que por favor respeten su privacidad en este momento tan difícil. No va a haber otros comunicados", dice el mensaje reproducido por Variety, informó el diario La Nación.

El músico, nacido en Suecia, había anunciado su retiro de los escenarios en 2016 con un extenso posteo en Facebook en el que decía: "Mi camino ha estado lleno de éxito, pero no exento de problemas. Me he convertido en un adulto mientras crecí como artista, he llegado a conocerme mejor y a darme cuenta de que hay tantas cosas que quiero hacer con mi vida... Hace dos semanas me tomé un tiempo para viajar por los Estados Unidos con mis amigos y mi equipo, para mirar, ver y pensar en las cosas de un modo nuevo, lo que realmente me ayudó a darme cuenta de que necesitaba hacer el cambio con el que he estado pensando durante un tiempo. Sin embargo, nunca me olvidaré de la música. Voy a seguir hablándole a mis fans a través de ella, pero he decidido que en este 2016 voy a hacer mi última gira... Una parte de mí piensa nunca digas nunca, podría estar de regreso... Pero no voy a estar de vuelta."

Sin embargo, 17 meses después de ese posteo, volvió al ruedo con nueva música, más pop, más brillante y tan optimista como bailable, de la mano de un EP de seis temas que llamó AVICI (01) y del que participaron Rita Ora, AlunaGeorge, Billy Raffoul, Vargas & Lagola y Sandro Cavazza.

Una marca en el Olimpo de los DJ

El último álbum de Avicii antes de anunciar su retiro, Stories, fue un repaso por sus últimos cuatro años, donde su exposición y la respuesta a su trabajo creció a escala planetaria. De la mano de Swedish House Maffia primero, de los emprendimientos solistas de sus integrantes luego ( Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso) y, sobre todo, de la explosión que generó Avicii en el panorama mundial de la EDM (Electronic Dance Music), los DJ suecos desbancaron del primer lugar a los tan famosos holandeses (Tiesto, Armin van Buuren, Martin Garrix, Hardwell, Afrojack...).