Hoy no hay clases en Jujuy y se viene un fin de semana largo

La segunda jornada institucional de 2018 se realiza hoy en todas las instituciones educativas de la provincia de Jujuy por lo que no habrá clases.

El 1 de mayo se homenajea a los Mártires de Chicago; bregaban por los derechos laborales y fueron ejecutados en 1886.

El cronograma alcanza a todos los niveles obligatorios comunes: inicial, primario y secundario de gestión tanto estatal como privada y de las modalidades hospitalaria, jóvenes y adultos, especial y de contexto de encierro.

La suspensión de clases por jornada institucional tiene como objetivo posibilitar el trabajo de los docentes en las escuelas con el propósito de fortalecer los espacios de revisión de las prácticas docentes para favorecer trayectorias escolares continuas y con significado.

Fin de semana largo

Por el Día del Trabajador que se celebra el 1 de mayo, el Gobierno nacional estableció el 30 de abril como día no laboral con fines turísticos.

El comúnmente denominado "feriado puente" debe coincidir con los días lunes o viernes para promover la actividad e impulsar el turismo interno de nuestro país.

Entonces el lunes 30 de abril es día no laborable y el 1 de mayo feriado nacional inamovible por lo que en esas jornadas los establecimientos educativos no tendrán clases.

Cabe destacar que un "día no laborable" no equivale a "feriado". A diferencia de un feriado, en los "no laborables" los empleadores tienen la potestad para decidir si sus empleados trabajan o no, y quienes trabajen no tienen derecho a percibir un plus salarial.

Mañana, actividad normal

Muchas son las personas que se preguntaron si el 24 de abril es feriado. La respuesta es no. El cronograma oficial marca esa fecha como día no laborable por el Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos, es en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio. Alcanza a los empleados y funcionarios de organismos públicos y los alumnos de origen armenio quedan autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril de todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad.

La noche del 23 y la madrugada del 24 de abril de 1915, religiosos, intelectuales, profesionales y ciudadanos armenios fueron expulsados de sus hogares y deportados para posteriormente ser asesinados.