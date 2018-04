Denuncia irregularidades en el cobro de facturas

Una vecina domiciliada en la localidad de Los Blancos, denunció haber sido estafada por la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Palpalá, por cuanto afirma haber realizado el pago correspondiente del impuesto automotor de sus dos vehículos y pese a exhibir los comprobantes correspondientes, en la repartición niegan que existan registros del pago, y que la acusaron de "falsificar" las facturas.

Alicia Bejarano, denunció esta situación y aseguró que ya paso más de un mes, hasta el momento no ha tenido respuesta.

Según relató, a mediados del mes de marzo se presentó ante la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Palpalá a fin de pagar el periodo 2018 de los dos vehículos de su madre, ya que los periodos anteriores "estaban al día". "En ese momento me informan que el periodo 2017 no estaba pagado; regresé a la oficina con las boletas que acreditaban el pago de poco más de 6 mil pesos y cuando revisaron en la base de datos me dicen que no hay registros del pago de ninguno de los dos vehículos. Según el número de factura, en el sistema figura que una de las boletas corresponde al pago de otro dominio a nombre de otra persona, es decir que yo tengo una factura melliza, y la otra no existe en Rentas, están las facturas previas y las posteriores, pero mi número de factura no existe".

Bejarano aseguró que habló con el director de Rentas comunal, quien la habría acusado de falsificar las facturas. "Me dijo que yo falsifiqué las facturas porque según él, en esa repartición eso no se puede hacer, y después quiso retenerlas, pero me retiré. Esto es grave, no tiene que pasar, porque incluso sé de gente que le pasó lo mismo pero como no guardaron las facturas de pago le pretenden cobrar de nuevo porque en Rentas no tienen registro, y es toda gente mayor porque la que pagó los impuestos el año pasado fue mi madre que tiene 70 años" dijo.

Aseguró que realizó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Investigación penal N§4 a cargo de Aldo Lozano, ya que aclaró que el intendente Pablo Palomares, tampoco le dio una respuesta favorable si no que por el contrario "me dijo que me iba a denunciar porque mis boletas son falsas, que yo lo quiero ensuciar y que la gente de Rentas tiene todo su apoyo".