Trabajan en revincular a niños con la familia, antes de la adopción

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Ana Rodríguez, aclaró ayer sobre el trabajo que realizan en el Estado sobre la adopción de niños y que llevan una estadística, mientras que el Poder Judicial cuenta con un registro de casos judicializados. Además, sostuvo que la colaboración con el Poder Judicial es permanente y de muy buena relación.

Rodríguez comentó que la Secretaría de Niñez en gestiones anteriores no tenía dictámenes de adopción. En tanto que en estos dos años de gestión del Gobierno provincial regularizaron internamente los sistemas de institucionalización.

Resaltó la implementación de la Ley 26.061, y que actualmente son 36 niños que estarían en proceso con dictámenes de adopción. "Es decir, si se llega a esa instancia es porque se agotaron las medidas de protección de niños. Recorremos un trayecto buscando generar vínculos familiares con los niños, en la Secretaría también hemos restituido niños a otras provincias y países. O sea, son medidas proteccionales y cuando se agotan, definimos que el niño debe ingresar a un dictamen de adoptabilidad. Esas son mis estadísticas", señaló.

También destacó que el proceso de transformación del Ejecutivo fue con una mirada de desintitucionalizar a los niños. "Creemos en el empoderamiento de las familias, para que los niños no cambien su lugar y su entorno", agregó.

"Es así que el Poder Judicial tiene casos que son directamente judicializados y que no pasan por la Secretaría de Niñez", explicó Rodríguez, quien sostuvo: "Es más me llevo muy bien con los juzgados de Familia, los informes que presentamos son permanentes".

En este momento serían siete niños que están para firmar el dictamen de adopción. "Lo interesante de esto es que nos imponemos un objetivo en tiempo, antes pasaban años. Un niño no puede pasar años institucionalizado porque no le hace bien a su desarrollo psíquico, emocional, social, en sus capacidades y habilidades. Las instituciones no son buenas para los chicos; en cambio una familia sí", concluyó.

Un indicador de la pobreza

El Centro de estudios de políticas dirigidas a la infancia y a la familia, conformó un equipo de profesionales que trabajan en diferentes regiones de la provincia, también en Salta y se sumarán otras provincias de la región. Este Centro está realizando charlas con equipos de trabajo para analizar desde situaciones cotidianas, hasta los números que muestran la realidad en lo que hace a derechos de niños y adolescentes.

“Hay una presión económica muy fuerte y es notable en la depresión de las personas. Padres que pierden el trabajo y eso impacta en la familia, allí una situación crítica. Cuando llegan los chicos a la calle, es porque se agotaron las alternativas y queda como última opción laboral la calle. Entonces verlo es un indicador de que no estamos bien”, comentó López.

La experiencia de Darlocab tiene fuertes cimientos. “Cuando iniciamos la fundación empezamos a difundir la situación de los chicos de la calle, una problemática que la hicimos ver a la sociedad. Hoy nos cuesta y sabemos que cuando los chicos están en la calle es un crecimiento en el índice de la pobreza”, dijo Cabana.