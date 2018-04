Ariana Grande lanza nueva canción “No tears left to cry”

La súper estrella multiplatino y nominada al premio Grammy Award, Ariana Grande, compartió su nuevo sencillo "No tears left to cry" hoy a través de Republic Records.

Producido por Max Martin e ILYA, escrito por Ariana, Max Martin, ILYA y Savan Kotecha, "No Tears left to cry" es el primer sencillo de su próximo y esperado álbum de larga duración.

Asimismo, la artista dio a conocer el video musical de la canción, dirigido por el ganador del premio Grammy Dave Meyers.

Ariana es dueña de una poderosa voz y sorprendente rango, y se convirtió en una de las artistas más magníficas y masivamente exitosas en la música pop actual. A los 24 años, cuenta con tres álbumes de platino y superó los 18 mil millones de streams en plataformas digitales, además de obtener cuatro nominaciones al Premio Grammy y ocho éxitos en el Top 10 de la lista Billboard Hot 100. Con su álbum más reciente aclamado por la crítica, “Dangerous Woman”, Grande desafió audazmente las expectativas y reveló toda la fuerza de su voz (descripta recientemente como un "instrumento extraordinario, versátil e ilimitado" en la aparición de Grande en la lista de las "100 personas más influyentes" de la revista Time).

Desde que hizo su debut de larga duración con “Yours Truly” de 2013 (con el exitoso triple platino "The Way"), Grande ha llevado su llamativa presencia vocal a una raza de pop que difumina el género, tomando elementos de R&B, soul, y música electrónica con igual matiz y seguridad.

En 2014, su segundo disco “My Everything” obtuvo una nominación al Premio Grammy como Mejor Álbum Vocal Pop y generó los séxtuple platino "Problem" y "Bang Bang". A través de los años, la actriz y ex estrella de Broadway ha demostrado el alcance de su talento al aparecer en Scream Queens y Hairspray Live! y mostró sus dotes de comedia al presentar Saturday Night Live. Con sus redes sociales superando los 200 millones de seguidores, Grande también ha ganado numerosos premios en los MTV Video Music Awards, iHeartRadio Music Awards y American Music Awards (incluido el muy codiciado premio Artist of the Year).

Ariana Grande es la primera artista en la historia de la música cuyos primeros singles de sus primeros tres álbumes llegaron al Billboard Hot 100. Con “Dangerous Woman”, Grande abrazó una visión más inflexible que nunca: mientras que People destacó que el álbum "celebra el poder femenino", Entertainment Weekly la elogió por "tener algo significativo que decir con esa voz asombrosa, una de las más exquisitas del pop de hoy". Grande concluyó su ampliamente alabada Dangerous Woman Tour con 85 shows de arena en todo el mundo.