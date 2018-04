Inhumaron los restos de los hermanos Flores

Más de un centenar de personas entre familiares, amigos y excompañeros acompañaron ayer a los padres de Bárbara Nicole y Conrado Yamil Flores al cementerio El Salvador donde fueron enterrados.

Los estudiantes universitarios fueron encontrados muertos el pasado sábado como consecuencia de haber inhalado monóxido de carbono cuando se encontraban en el departamento que ocupaban en el piso 12 de un edificio de Emilio Olmos al 400.

Bárbara de 21 años cursaba el tercer año de la carrera de abogacía, al igual que su hermano Conrado de 18, que había ingresado este año.

En medio de escenas de dolor los féretros llegaron a la necrópolis y fueron acompañados hasta la morada final en medio de oraciones y pedidos de fuerza para los desconsolados padres que en un instante perdieron a sus dos únicos hijos.

Los hechos

Matías es el novio de Bárbara quien pese al profundo dolor que se le observa en el rostro accede a dialogar con El Tribuno de Jujuy, mientras los padres de los hermanos Flores abandonaban el sector donde habían quedado sus dos únicos hijos cubiertos de flores.

Matías fue el último en tener noticias de los adolescentes jujeños, "yo recibí su último mensaje a las 0.30 del viernes y habíamos quedado en que iríamos juntos a la celebración de las Bodas de Oro de mis abuelos" indica.

"Durante todo el día viernes no tuvimos contacto, como estaba con el tema de la fiesta de mis abuelos, así que solo le mandé un par de mensajes y realicé unas llamadas pero no me contestó, pero entendí que estaba ocupada con sus estudios y la dejé tranquila, además de estar muy ocupado con el tema de mis abuelos", agrega Matías.

"El sábado pasé cerca de las 11 y no respondieron a mi llamado, así que no insistí pensando que habían salido porque iba a comprar un regalo, así que seguí haciendo mis cosas", manifiesta ante la mirada de su mamá que lo acompañó a Jujuy.

El joven estudiante de ingeniería acotó que "cuando llegué a casa me llamó Mirta, la mamá de los chicos, pidiéndome que fuera a la casa porque no atendían el teléfono, ninguno de los dos, lo cual le llamaba la atención porque son chicos apegados a sus padres, muy buenos hijos, excelentes personas".

Recuerda que eran cerca de las dos de la tarde, por lo cual decidió regresar al departamento y que luego de haber tocado varios timbres uno de los vecinos bajó y le abrió la puerta.

"Le pedí que me dejara ingresar porque algo pasaba con los chicos del piso 12 departamento D" -relata apesadumbrado- para remarcar que "cuando llegamos a la puerta a través de la cerradura vimos que las luces estaban prendidas y se sentía el ruido de la ducha", tras una breve pausa agrega que "ahí pensé lo peor".

Agrega que con la ayuda de un destornillador desarmamos un poco la parte exterior de la cerradura, "hasta que llegó un señor con un manojo de llaves y fue con una de ellas que pudimos abrir y así fue como los encontré", dice Matías.

La mamá permanece en silencio al lado de Matías quien con voz quebrada manifiesta que "yo fui el primero que los vio, que los encontró, me quedé duro. Conrado estaba en el sillón donde se había quedado dormido y Bárbara en la bañera", acotando que no brindaría más detalles.

Solo recuerda que "los peritos de bomberos dijeron que todo apunta al termotanque, que tendría una mala combustión, está en la cocina y pese a los controles que supuestamente hacen tenía pérdida de monóxido de carbono".

Para finalizar agrega que "los médicos forenses que subieron indicaron que había sido intoxicación por monóxido de carbono por los restos que le habían quedado en el cuerpo".