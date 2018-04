Artritis reumatoidea: es vital el diagnóstico precoz

"Es importante saber que a nivel reumatológico, la artritis reumatoidea constituye una de las enfermedades más discapacitantes que presenta la población", señaló Verónica Sandoval, reumatóloga de la Clínica "Nuestra Señora de Fátima".

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la profesional indicó que "la artritis temprana es el diagnóstico de una inflamación articular en las primeras doce semanas, nos sirve para saber con respecto a la población captando a los pacientes a hacer un tratamiento oportuno, evitando la discapacidad".

Sandoval explicó que de las enfermedades autoinmunes, la artritis rematoidea es de las más discapacitantes, afectando al paciente en el plano familiar y laboral, "por lo que sería importante en la población hacer hincapie en el diagnostico precoz de la artritis reumatoidea".

Consultada sobre la edad en la que se presenta la enfermedad, dijo que es entre los 30 y 50 años, aunque también puede aparecer en pacientes menores de 30 años, "la población debe saber que ante el dolor articular y la inflamación de una articulación es importante ir a la consulta con un médico".

"Si no tenemos acceso a un reumatólogo, es importante la consulta a un médico clínico, pero tenemos que hacer la captación de los pacientes con dolor articular para así llegar a un diagnóstico certero, precoz y un tratamiento propicio", explico.

Tratamiento precoz

"El tratamiento precoz es muy amplio. Lo que tenemos que hacer es que esos mecanismos que normalmente nos defienden pero están atacando las articulaciones se solapen", explicó la profesional.

"Se basan en tratamientos antiinflamatorios y no siempre en el corticoide", dijo al tiempo que aclaró que a veces existe el mal uso del corticoide porque el paciente va a notar que mejora el dolor pero ese no es el tratamiento.

El tratamiento son los fármacos modificadores de la enfermedad, es decir que frenan la dolencia pero para utilizar esos fármacos es necesario hacer una evaluación exhaustiva del paciente, ver que no tenga infecciones, que no tenga ninguna enfermedad de base que pueda afectar o ser contraproducente, "en el uso del medicamento siempre hay que ser muy certeros y evitar el mal uso del fármaco", resaltó Sandoval.

Consultada sobre si la patología una vez que se declara es progresiva, respondió que "si la enfermedad no se trata es progresiva y puede llegar a la discapacidad, entonces lo que se busca como médicos reumatólogos es evitar que el paciente llegue a la discapacidad, "nosotros lo que estamos buscando es que el paciente llegue a un diagnóstico lo antes posible con un tratamiento para que tenga una vida normal, es decir que no utilice un bastón, que no utilice una silla de ruedas, porque a eso estamos llegando cuando hacemos un diagnóstico tardío", dijo.

"Nosotros queremos que la población consulte ante el mínimo dolor, si el paciente no va a la consulta, no se controla, corre el riesgo de tener la enfermedad y no saberlo", expresó.

"Cuando se presenta una artritis de inicio temprano y es tratada tempranamente, el paciente no va a tener una evolución tan tórpida (que no tiende ni a mejorar ni a agravarse). Pero si un paciente que tiene una artritis rematoidea no se trata, pasan años y llega a la consulta con una discapacidad, cuando la inflamación destruye la articulación hay cosas que ya no podemos revertir", señaló la reumatóloga en relación a la importancia del diagnóstico precoz.

Consultada sobre si la enfermedad es hereditaria, dijo que "tiene una base hereditaria, pero no necesariamente todos los pacientes que tengan un padre con artritis reumatoidea van a tener la enfermedad".

Aclaró que si tiene una base hereditaria, "lo que quiero decir es que hay una predisposición, por lo que hay que hacer el estudio y seguimiento de ese paciente".

Con respectos a los factores que son modificables en los adultos, por ejemplo el tabaquismo, apuntó que "se ha visto mucho que el tabaco está asociado con la aparición de la artritis reumatoidea".

Los pacientes que tengan artritis reumatoidea tienen que dejar de fumar, "porque se ha visto que empeora el dolor, la afección articular y con respecto a los niños, no es mi especialidad la parte pediátrica, pero sí en mi poca experiencia hacemos el mal uso de lo que es la analgesia, el mal uso de ibuprofeno y del diclofenac", dijo. En el caso de un niño sugirió llevarlo al pediatra si está con dolor articular "porque no solamente es una enfermedad de los adultos, también existe la artritis idiopática juvenil, con inflamaciones articulares que se da en pacientes pediátricos; consultar al pediatra y al reumatólogo pediatra que existe en la provincia", finalizó.

Advertir los síntomas y consultar

“La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune que afecta la articulación pero también puede afectar otros órganos, es importante el síntoma, la rigidez de las manos durante la mañana, un paciente que se levanta tumefacto, que le cuesta agarrar un vaso, que le cuesta abrir la puerta, con dolor articular, inflamaciones que están hinchadas, el dolor, son síntomas que deben motivar la consulta para el diagnóstico certero”, advirtió la especialista.

En un paciente con dolor articular, sea varón o mujer que presente inflamación en la zona (que la articulación esté roja y caliente) es importante la consulta médica.

Explicó que las personas que trabajan en tareas domésticas suelen atribuir esos dolores a su trabajo, pero a veces es una enfermedad que está solapada y debe ser tratada. Verónica Sandoval resaltó la importancia del diagnóstico precoz “para que lleguemos a frenar la enfermedad”.