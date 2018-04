Precio del pan aumenta un 20% a partir del lunes

SUBE EL PAN. EL SÁBADO SE DARÁ A CONOCER LA NUEVA LISTA DE PRECIOS SUGERIDOS CON UN AUMENTO DEL 15% AL 20%.

Como se había adelantado, el precio del pan aumentará entre un 15% y un 2 % a partir del lunes. La nueva lista de precios se dará a conocer este sábado.

Integrantes del Centro de Industriales de Panaderos de la Provincia de Jujuy tuvieron una reunión el martes por la noche donde acordaron la suba y confeccionaron la nueva lista de precios sugeridos.

Este aumento, el segundo del año, se debe a todas los incrementos registrados en el precio de los insumos de panadería y en tarifas.

Pablo López, empresario del sector, dijo a El Tribuno de Jujuy que "el aumento se debe a todas las subas que hemos tenido en los insumos de panadería, los aumentos en las tarifas de luz y gas y ahora en el mes de mayo se nos viene una suba de salarios para nuestros empleados".

En esta línea confirmó que "a partir del sábado va a empezar a circular la lista nueva de precios que empezará a aplicarse a partir del lunes 30 de abril. Sería ideal que todas las panaderías suban el precio".

Lo más consumido

El kilo de mignón, que es el más consumido por su bajo precio, costaba $34 el kilo, con el aumento del 20 de enero subió a $45 y a partir del lunes tendrá un costo de $54.

El kilo de bizcochos estaba a $45, con el primer aumento del año subió a $60 y ahora pasaría a costar $72 aproximadamente.

Para no modificar tanto los precios, algunas panaderías optan por reducir el tamaño de algunas piezas, por ejemplo la de los bollos y otras arman bolsones con productos surtidos.

Preocupación de empleados

Empleados de panaderías consultados sobre el próximo aumento expresaron su preocupación por la baja en las ventas.

Algunos expresaron temer por sus puestos de trabajo.

Competencia desleal

Panaderos coinciden en que hay comercios y repartidores de pan que no respetan el precio.

"Hay algunos que te cobran menos porque no pagan impuestos, nosotros tenemos que pagar IVA, sindicato, tener a los empleados en blanco, todo eso cuesta pero hay gente que no paga nada de eso, no tienen ni habilitación", dijo López.

Por su parte, un empleado de una panadería de avenida El Éxodo comentó que la venta disminuye no sólo por el aumento de las tarifas e insumos sino por la "competencia desleal. En Alto Comedero hay casas que por fuera parecen casas de familia pero al fondo tienen la fábrica de pan. Por las mañanas bien temprano se ven cómo cargan camionetas con pan de casas particulares y como no pagan impuestos, venden sus productos mucho más barato, eso también nos perjudica".

Preocupa el precio de la harina

Una panadería del centro de la ciudad comentó que el costo de los insumos para la elaboración de panes es uno de los factores que más preocupa al sector.

En ese marco puntualmente expresaron su preocupación por el precio de la harina.

“Hoy (por ayer) vino el señor que trae harina y dijo que están exportando el trigo. Entonces para el consumo de acá no va a haber mucho entonces nos dijo que así va a repercutir peor todavía. Nos dio a entender que la harina va a subir más próximamente”, dijo Miriam, empleada de la panadería céntrica.

Otros insumos elevados

Comentaron que otro de los insumos que aumenta sus precios sin control son los huevos como así también la grasa, que son ingredientes fundamentales para la elaboración de facturas, bizcochos y demás.

Graficaron que tuvieron que vender la tradicional rosca de Pascua a precios más elevados ofreciendo la más chica a $45 y la grande a $60 mientras que en un supermercado una de tamaño mediano se encontraba a $30.

Las opiniones

Andrea Hinojosa

Para mí está mal el aumento porque lo que más consume la gente y los niños principalmente es el pan.

Yo trabajo en un negocio y cada vez se vende menos. La gente dejó de consumir pan por el costo. Pero tampoco pretendo que las panaderías se vengan abajo. Ya cerraron varias.

Mario Balvin

Otro golpe al bolsillo. El aumento del pan es consecuencia de la suba del combustible, de la luz y del gas, es una cadena por eso no hay que agarrarse con el panadero ni con el carnicero.

Los impuestos nos están matando y lo que no aumenta son los sueldos.

Se agranda la brecha.

Walter Flores

Está mal que aumente el pan pero qué vamos a hacer.

Hay muchas veces como ahora que la circunstancia obliga a subir el producto.

Por ejemplo ahora la harina es más cara y no se puede hacer nada. Creo que un 20% de aumento no es mucho en realidad, no queda otra que pagar nomás.

Ivone Ramos

Dentro de todo lo que vemos tiene que subir el pan.

Ya subieron todas las cosas, va a subir el gas, la luz. Los panaderos también tienen que tener sus ganancias pero cuesta a los consumidores. Yo gasto por lo menos $50 por día y ahora me va a salir más, por eso busco precios en los supermercados y almacenes.