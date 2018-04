La sexta novela de la saga “Game of Thrones” no se publicará este año

El sexto libro de George R.R. Martin de la saga de fantasía "Canción de hielo y fuego", en la que se basa la serie de televisión "Game of Thrones", no se publicará este año, aseguró el escritor.

"No, el invierno no se acerca... al menos no en 2018", dijo el autor estadounidense de 69 años sobre la novela "Vientos de Invierno", indicó hoy la agencia alemana de noticias DPA.

En una entrada del blog, Martin anunció que la publicación será una precuela centrada en los siete reyes Targaryen y se ambientará en Westeros, uno de los contintentes de la saga.

El canal de cable HBO emitirá en 2019 la octava y última temporada de "Games of Thrones".