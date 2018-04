Escritores jujeños serán parte de la Feria del Libro

Hoy en la Feria del Libro de Buenos Aires que se realiza desde ayer hasta el 14 de mayo, presentarán sus obras los escritores ganadores del Certamen Literario Provincial 2018 impulsado por el Ministerio de Cultura y Turismo a través de la Secretaria de Cultura de Jujuy. La cita será para las 19 en la sala "José Hernández" del predio de La Rural en el marco del Día de Jujuy en el encuentro internacional. El Tribuno de Jujuy habló con los ganadores de los primeros premios en el concurso, Darío Melano Jasmín y Alejandro Carrizo, reconocidos en los rubros "Cuento" y "Dramaturgia" respectivamente, quienes brindaron detalles de las piezas literarias triunfadoras.

Darío Melano ganó con el libro de cuentos llamado "El Cuaderno de Esteban Dedalus" y el autor sobre el planteo de la obra contó, "tiene 10 cuentos con sus respectivas notas. Son historias escritas por alguien que dice llamarse Esteban Dedalus en prisión es decir hay un autor ficcional que además deja notas que dan cierta insinuación sobre la historia que va a venir. Todos los cuentos deambulan alrededor de hechos policiales o judiciales, está la justicia puesta en cuestión en muchos de los relatos. Y los cuentos se pueden leer de dos maneras: como cualquier libro de cuentos tradicional es decir el lector toma la historia que más le llama la atención y comienza a leerla porque cada historia es independiente del resto, tienen su sentido autosuficiente. O bien puede seguir el hilo que propone el narrador y en ese sentido cada una de las historias están de algún modo conectadas", explicó.

ALEJANDRO CARRIZO

Luego se mostró muy satisfecho por el premio alcanzado, "la verdad es muy importante porque implicaba un reconocimiento en dinero y la publicación de la obra, algo fundamental en estos tiempos ya que las dificultades que afronta un escritor de provincia son muchas porque las editoriales no tienen un gran movimiento.

Y sobre sus próximos proyectos indicó, "este libro lo terminé de escribir en noviembre del año pasado y recién ahora estoy retomando mi proceso de creación garabateando algunas cosas pero sin una definición precisa. Pero siempre estoy activo ya que escribir es mi vocación y lo hago sin esperar recompensa dineraria porque que aquí no hay circuitos profesionalizados como en Buenos Aires, aquí la actividad literaria se hace por amor al arte en el más puro sentido", aseveró para concluir.

Por su parte Alejandro Carrizo quien ganó con la obra de teatro llamada "Por la gorra" sobre su trabajo dijo, "es un unipersonal y tiene que ver con un músico jujeño de jazz. El planteo es el del drama del artista solitario, del hombre que queda solo porque su mujer no está. Es un pieza ambigua, no se sabe si la mujer lo abandono o la desaparecieron los militares o se fue con otro. El hombre es un músico frustrado que quiere llegar a Nueva Orleans, el centro del jazz del mundo pero se queda en Jujuy", detalló. Indicó que la propuesta escénica lleva a pensar sobre distintas cuestiones, "hace un reflexión sobre el arte, la situación del artista, de las personas en Jujuy, tiene referencias sociales", dijo. Después el autor expresó su satisfacción por el galardón obtenido teniendo en cuenta que estuvo un tiempo alejado del teatro, "mi reinserción en el teatro se la debo a una clínica con el dramaturgo y director teatral español José Sanchis Sinisterra, que hice becado por el Instituto Nacional de Teatro. Es uno de los más grandes maestros de la dramaturgia de occidente y vino a Tucumán durante 15 días. Por último contó que pronto espera que "Por la gorra" suba a escena, "estoy hablando con una directora tucumana, Patricia García, y con algún actor jujeño pero todavía no tengo nada definido.

Vale mencionar que también serán parte de la Feria del Libro, los ganadores de los segundos premios en el Certamen Literario Provincial 2018, Sergio Antonio Villanueva por "El sueño del oligarca" y Martín Goitea distinguido por "Las terminales". El cierre del Día de Jujuy en Buenos Aires estará a cargo de Pucho González y músicos invitados, con "Hay mil maneras de cantarte Jujuy".