Finde semana largo, solo para algunos

La mitad de las empresas privadas no darán el lunes como feriado y en caso de trabajarlo, no se pagarán el doble de la jornada.

La mitad de las empresas no otorgará la jornada del lunes próximo como feriado, por lo que no todos podrán contar con un fin de semana extra largo por el martes 1 de mayo y de ese modo la actividad turística se verá restringida.

Según un sondeo realizado por la consultora PwC Argentina sobre la "Jornada No Laborable" del próximo lunes 30 de abril, el 54% de las empresas otorgará el día como feriado, mientras que un 16% aún lo está evaluando.

Además, de la encuesta realizada a un total de 135 empresas, surge que un 38% dispuso tener una jornada habitual de 8 horas y sólo en un 3% habrá jornada reducida.

El próximo fin de semana, que será el tercero extra largo del año para algunos, comenzará el sábado 28 de abril y se prolongará hasta el martes 1 de mayo, feriado inamovible por el Día del Trabajador.

El día no laboral sí deja a todos los sectores públicos, incluyendo a escuelas y universidades, como un feriado turístico, pero para el sector privado, es decisión particular de cada empresa. Es por esto que el día de descanso quedará supeditado a la voluntad del empleador y, en caso de trabajarlo, no se pagará el doble de la jornada.

Clima cálido en gran parte del país

Estos largos días de descanso para los trabajadores estarán acompañados por temperaturas cálidas en gran parte del país, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un leve descenso de la temperatura en la región central debido a las intensas lluvias que están pronosticadas para el próximo domingo.

El SMN estima que las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 22 grados y para el domingo se esperan precipitaciones y cielo nublado, con vientos moderados del sector este.

La máxima para el domingo está prevista en 21 grados.

En tanto, en el norte del país se podrá disfrutar de temperaturas altas y mucha humedad, y se esperan tormentas aisladas en el este de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca.

Estas condiciones climáticas serán similares en el noroeste, tanto el próximo domingo como el lunes con máximas que alcanzarán los 30 grados.

Mientras, en el sur del país se espera buen tiempo en general y lluvias aisladas.

Según informó la Dirección de Vialidad bonaerense, durante el fin de semana largo, habrá restricción de la circulación de camiones con carga de más de 7 toneladas de porte bruto en la Autovía 2, en las Rutas Provinciales 11, 36, 55, 56, 63, 73, 74.