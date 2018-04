La reserva hotelera en la provincia alcanza al 70%

Se inicia un fin de semana largo y a pesar de ser fin de mes y el complicado contexto económico, la provincia tiene un 70% de reservas hoteleras para estos días. Aparentemente será un fin de semana esperado para el sector turístico, que viene con buenos números después del Carnaval y Semana Santa.

El fin de semana largo será desde hoy hasta el martes. Habrá “feriado puente” el lunes y el martes es el Día del Trabajo.

Además el pronóstico extendido para estos días dice que habrá días muy agradables en cuanto al clima, ya que las temperaturas oscilarán desde los 18 hasta los 28§C hasta el lunes. Aunque hoy se espera que sea un poco inestable con probabilidad de lloviznas.

La capital y la Quebrada son los destinos más buscados por los turistas que llegan a Jujuy, con reservas de un 70 y un 65%, respectivamente, según las fuentes consultadas.

El secretario de Turismo de la Provincia, Diego Valdecantos, comentó que se registra un 70% de reservas en estas dos regiones, en tanto que en Puna y Yungas un 60%. "El promedio de la provincia es de un 70%", afirmó el funcionario.

En tanto que el aeropuerto "Dr. Horacio Guzmán" se encuentra operando con 15 a 18 vuelos diarios por estos días, ya que la terminal aérea de Salta se encuentra cerrada por la realización de obras. Es por ello que llegan vuelos de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, y la venta de pasajes alcanzaría el 95%. La mayor cantidad de pasajeros se esperaba para ayer hasta mañana, para luego bajar el porcentaje el lunes y martes

"Se espera un fin de semana largo muy positivo, luego del récord en Carnaval y Semana Santa, un fin de semana con muy buena ocupación hotelera", aseveró el funcionario.

Por otra parte la presidenta de la Cámara de Turismo de Jujuy, Graciela Millán, también afirmó que en la provincia hay un buen nivel de reservas. "Está pintando un muy lindo fin de semana, sobre todo en capital, hay una diferencia entre un 5 y un 7% con la Quebrada, y el resto de regiones es más bajo. El 75% en capital y un 69% en Quebrada, más de un 70% en la provincia".

En tanto que desde la Dirección de Turismo del municipio de Tilcara, Santos Manfredi, destaco que las reservas allí son de un 50%. "Venimos de temporadas muy buenas como Carnaval, Semana Santa que explotó y la reserva hotelera de ahora es de un 50%, con muchas expectativas. Esperamos turistas locales que históricamente visitan Tilcara".

Dijo que el 50% es un buen promedio dado el contexto económico que se vive y una buena oportunidad para los sectores privados y de la economía popular. "El fin de mes no nos juega a favor, pero en la Quebrada en general nos preocupa que el sector empresarial no esta bancarizado, entonces el turista no puede venir con la tarjeta, es un agravante. Es decir salís de vacaciones y querés financiarlo se complica si no tenés ese servicio. Pero calculamos una buen fin de semana", comentó.

Además destacó que los comercios estarán abiertos para brindar el servicio al turismo.

Desde ayer en Tilcara más allá de sus paisajes, se encuentra conmemorando el 182§aniversario de la muerte del Coronel Alvarez Prado; las fuerzas vivas de Tilcara organizan jornadas con charlas por el Instituto Belgraniano y actividades en el museo "Soto Avendaño",una invitación para los visitantes que llegan a descansar al corazón de la Quebrada.

En cuanto a la venta de pasajes del transporte de larga distancia también creció, especialmente desde Córdoba y Tucumán.