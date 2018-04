El lado negativo del fin de semana largo

Una vecina del barrio Los Perales alertó sobre las dificultades que generará a personas adultas y con discapacidades la falta del servicio normal de transporte urbano de pasajeros, y pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto.

El servicio de transporte urbano se suspenderá mañana a las 23 y se reanudará el miércoles 2 de mayo a las 5 de la mañana.

Con el fin de impulsar el turismo, el Gobierno nacional decretó el lunes 30 como "feriado puente" (en realidad un día no laborable) antes del feriado nacional del 1 de mayo.

Si bien el lunes la actividad será de manera normal, excepto en la administración pública y bancos, el martes la ciudad se paralizará ya que por el Día del Trabajador prácticamente nadie cumplirá con sus jornadas laborales.

Aunque para muchos es un día de festejo por los logros alcanzados en materia laboral, hay personas a quienes les genera severas dificultades. Un ejemplo claro de ello es América Baffari, una vecina del barrio Los Perales que, por cuestiones de salud, necesita la permanente atención de una enfermera, quien debido a que el martes no habrá servicios de transporte público, no podrá cumplir con su tarea.

"Entiendo que es una fecha importante pero también se están vulnerando derechos, los derechos de las personas con discapacidad o de los adultos que necesitan de la atención permanente de una enfermera y de los trabajadores independientes que trabajan por el día a día y se ven imposibilitados de llegar a sus trabajos", enfatizó América, quien en una comunicación con El Tribuno de Jujuy manifestó su preocupación por la determinación de suspender el servicio de transporte urbano de pasajeros desde la hora 23 del lunes hasta las 5 de la mañana del miércoles 2 de mayo.

"Estamos hablando de un servicio público pero lamentablemente no lo es, porque no tienen en cuenta las necesidades de personas como yo y mi marido que somos solos y dependemos del cuidado de una enfermera", sostuvo América, una docente jubilada que mencionó que por su edad y las condiciones de salud de su esposo, ambos no pueden manejarse sin la asistencia de un profesional que en su caso, se trata de una enfermera proveniente de Alto Comedero y quien por la no circulación de colectivos e incluso de remises, no podrá llegar hasta el domicilio de la familia Baffari.

En ese sentido mencionó que mantuvo una conversación con miembros del Ministerio de Transporte de la Nación, pero al no tener el órgano incumbencia en las cuestiones municipales, no pudieron brindarle una solución.

Ante la negativa, intentó en reiteradas oportunidades comunicarse con la Secretaría de Transporte, pero no logró su cometido, por lo que solicita que alguna autoridad competente tome cartas en el asunto, de manera que pueda obtener una solución antes del feriado por el Día del Trabajador.

Por lo menos "guardias"

"Lo que estoy pidiendo es que se tenga en consideración nuestra situación que seguramente se repite en muchas familias, pero que nadie lo tiene en cuenta. No pedimos que no se cumpla con el feriado pero quizás podrían poner guardias o hacer recorridos por turnos, para atender este tipo de casos", resaltó América, quien dijo que aquellas personas que puedan brindarle una alternativa o una solución a su problema, pueden comunicarse al 0388-4260606.

Finalmente, informó que mañana lunes se presentará ante el Defensor del Pueblo a plantear su problema, "porque necesitamos tener una solución cuanto antes, nosotros también necesitamos que se nos tenga en cuenta".

