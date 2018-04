Aumentó la demanda jujeña de televisores por el Mundial

A un mes del inicio del Mundial en Rusia la venta de televisores va en aumento en Jujuy. Las compras comenzaron hace meses pero empezó a aumentar en abril. La mayoría busca de gran tamaño, superior a 43 pulgadas, y los encuentran desde 10 mil pesos como mínimo en efectivo y hasta 80 mil pesos los de gran dimensión y alta gama.

"La demanda de los televisores ya empezó el mes pasado y tuvimos muy buena venta en lo que es producto LCD, la mayoría básicamente de medidas grandes, a partir de 43" (pulgadas) para arriba. Si bien tenemos todavía los de 32' que sobreviven, pero se ha notado un gran cambio, antes un televisor de 75' salía una vez cada tanto, ahora salen 3 o 4 por semana", explicó Ariel Pachado, de Cetrohogar.

En general, observó que son más las familias que van a buscar el televisor, más allá de los fanáticos futboleros, y supone que tiene que ver con las promociones. "Muchas familias aprovechan para renovar su TV como están las bajas en los precios y las promociones", precisó.

De hecho, planteó que muchos eligen el financiamiento en 12 cuotas sin interés con ciertas tarjetas, buenos planes de financiación de la casa y otros optan por las promociones de contado.

Si bien vendieron muy bien este mes, estiman que el próximo será mejor, por lo que están viendo el stock para sortear esa demanda y es que los que más se llevan son los 4K y smart y es lo que se disponen. Los más caros de 65' de entre 65 mil pesos a 80 mil, pero con ofertas como uno de 65' 4K a 33 mil pesos cuando están entre 45 a 50 mil pesos.

"Hay gente que está esperando hasta último momento porque piensa que llegado el Mundial van a haber más ofertas, pero eso no es así. Cuando llegue el Mundial va a haber gran demanda y con eso menor oferta", aclaró otro empleado. Coincidió en que la gente tiende a llevar los más grandes, 4k, y sobre todo de 50 a 55 pulgadas

En materia de precios se encuentran desde $ 15 mil hasta $ 34 mil, de alta gama: 55 y 65 pulgadas.

Otra de las casas de electrodomésticos de calle Belgrano coincidió en que la demanda de televisores de abril fue en la que se levantaron más las ventas, y en que la gente busca los televisores más grandes, que ya vienen todos smart.

La demanda se vio impulsada por la cercanía del Mundial que empieza el 14 de junio y aseguró que las ofertas podrían llegar pero es algo que informan sobre la hora y usan Samsumg, LG, Toshiba, TCL, Admiral, y la gente se inclina más por el precio que por la marca.

Sobre los costos indicó que sólo el fin de semana los de 32' estuvieron a $ 5.999, y los de 40' a $ 8.999 con lo cual la ventaja es que es en cualquier marca; mientras que los más grandes de 50' se encuentran desde $ 10 mil a alrededor de $ 28 mil, dependiendo del tamaño.

Las opniones

Guillermo Jerez, San Salvador

“Para mí el fútbol no es uno de los deportes tan preferidos. Al Mundial lo voy a ver por supuesto, los partidos que me interesan son los de Argentina pero nada más. No pensamos viajar tampoco, a Rusia menos”.



Mario Martínez, capital

“En este Mundial como siempre, siempre pienso en comprar. Ahora estoy viendo un televisor más grande. En mi familia pensamos comprar uno solo para toda la familia. Ahora estoy comprando uno de 49 pulgadas, lo estoy financiando”.

Walter Cruz, San Salvador

“Todavía no estoy pensando, puede ser cambiarlo por uno más grande. Me gustaría uno grande, voy a ver todavía, estoy pensando que sea financiado. Siempre veo el Mundial, en familia en la casa nomás”.

Ricardo Juárez, San Salvador

“Estoy viendo un televisor pero no porque sea el Mundial, no tengo TV, se me rompió, aprovechando que hay ofertas voy a ver si puedo comprar. Quiero uno de 31’ a 40’, me interesa que sea smart. Hay más oportunidades en cuotas”.

Luis Ángel Ortiz, Capital

“En realidad mi señora tiene la expectativa de que compre un TV más grande, pero yo personalmente no tengo expectativas respecto a la Selección. Estamos pensando en invertir para ver el Mundial, el de 50’ lo veo accesible, o 60’”.