La mayoría de los comercios atenderá normalmente mañana

Común es la duda de los vecinos sobre cómo será la atención de los comercios en el feriado puente. Resulta que este día no laborable con fines turísticos ya no es considerado feriado nacional por lo que la actividad en el comercio mañana será normal.

El martes, Día del Trabajador, ningún comercio abrirá sus puertas debido a que se trata de un feriado nacional que debe garantizar el descanso de los trabajadores en su día.

Ante la situación, Miguel Mamaní, titular del Centro de Empleados de Comercio de Jujuy (CEC), dijo a El Tribuno de Jujuy que la decisión de abrir o no los comercios mañana dependerá de cada empleador, por lo tanto en caso de que se decida trabajar, "el empleado estaría obligado a prestar tareas de manera normal". En este marco, el sindicalista precisó que al tratarse de un día no laboral, "lamentablemente no corresponde el pago doble ni compensatorios". Pero advirtió que para el martes desde el sindicato realizarán relevamientos "a fin de que se garantice que los compañeros disfruten su día".

Por su parte, la Unión Empresarios de Jujuy informó a comerciantes y empresarios el tratamiento del día lunes 30 de abril como día no laborable, artículo 7 de la Ley 27.399 / Decreto 923/2017. Y que tal como lo establece el artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, en los días no laborables el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. Los trabajadores que presten servicio percibirán el salario simple.

Algunos comercios evaluarán si abren o no por la tarde

Los mercados municipales hoy abrirán sus puertas en el horario habitual, aunque mañana permanecerán cerrados.

Consultadas las principales cadenas de electrodomésticos ante la posibilidad de no abrir sus puertas, algunas confirmaron que la atención será normal pero con personal reducido mientras que otras atenderán con todo su plantel y en los dos turnos.

Muchos comercios van a definir cómo será la atención sobre la marcha, tal es el caso de fotocopiadoras, algunas librerías y tiendas de ropa y calzados, que atenderán al público de forma normal en el turno de la mañana y de acuerdo a como se desarrolle la jornada decidirán en ese momento si abren o no sus puertas por la tarde. El encargado de una reconocida tienda de ropa y calzados del centro expresó que “en un principio vamos a atender normal pero estamos dispuestos a ceder medio día si es que el movimiento no es muy bueno”.

Otra casa reconocida de venta de ropa deportiva ubicada en la peatonal Belgrano confirmó que la atención será normal pero que dispondrán de la mitad del personal para la atención.

Confiterías, sandwicherías y restaurantes coincidieron en que ofrecerán sus servicios también de forma normal. “Los feriados puente a la parte gastronómica no nos influye en nada. Somos muchos los jujeños que vivimos de la parte gastronómica pero generalmente en estos feriados o fines de semana largos la gente se va, sin embargo, abrimos igual”, comentó un empleado de una sandwichería de calle Belgrano.

Comercios dedicados a la venta de ropa, zapaterías, supermercados, panaderías, la mayoría de las farmacias, confiterías, heladerías, restaurantes, etc., abrirán sus puertas al público normalmente durante este feriado puente pero cerrarán el martes.

Mañana y el martes no habrá actividad en la administración pública, no se dictarán clases ni atenderán en los bancos.