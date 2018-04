Un hombre sufrió una grave lesión al caer de su moto

PERICO (Corresponsal). Un lamentable accidente sufrió un sexagenario quien al perder el control de su rodado sufrió una violenta caída de su motocicleta en la avenida San Martín de esta ciudad.

Si bien fue un accidente menor, el mismo dejó mucha preocupación entre los testigos, debido a la importante cantidad de sangre que perdió la víctima como consecuencia de haber sufrido un profundo corte en la cabeza.

Se trata de un siniestro que ocurrió alrededor de las 8 de la mañana de ayer en pleno centro de Perico, en la populosa avenida San Martín casi esquina Belgrano, prácticamente en la puerta de la empresa de medios Canal 2.

Por el lugar circulaba un adulto mayor junto a su hija a bordo de una moto marca Motomel de 110 cc, cuando de pronto perdió el control y derrapó como consecuencia de existir en el lugar una imperfección en la calle, cayendo violentamente al asfalto.

El golpe fue fuerte pero se agravó aún más ya que el hombre no llevaba puesto el casco de seguridad. Lamentablemente en su caída tuvo la mala fortuna de golpear con violencia la cabeza lo que le produjo una herida profunda y una importante pérdida de sangre que quedó en el asfalto además de sufrir una lesión en el pie izquierdo.

Ante el llamado al Same, la ambulancia acudió de inmediato al lugar y atendió a la víctima, quien posteriormente fue trasladada al hospital "Arturo Zabala" de esta ciudad junto a su hija que viajaba en el ciclomotor con él, quien logró salir ilesa, ya que al no sufrir golpes de importancia ni heridas visibles no fue atendida por el Same.

Intervino personal policial de la Seccional 21° de Perico, quien realizo las pericias, colaboraron los testigos del hecho, quienes circulaban por el lugar y colaboraron con la causa. El adulto mayor tendría 60 años, es de esta ciudad y se dirigía aparentemente a su trabajo.