Jujeños celebraron la Divina Misericordia

La feligresía jujeña volvió a dar muestra de su fe, en una concurrida peregrinación y posterior misa en honor a la Divina Misericordia, donde el obispo llamó a renovar la fe y la confianza en Dios.

La imagen de la Misericordia tuvo su primera aparición ante Santa María Faustina Kowalska el 22 de febrero de 1931.

Como todos los años numerosas familias se dieron cita en la Capilla de La Almona, conocida como "Santuario de la Divina Misericordia" para participar de la celebración que desde hace 17 años se realiza de manera ininterrumpida en el predio ubicado en el kilómetro 15 de la ruta N° 2, en las afueras de la Casa de Retiro Emaus.

Hasta allí peregrinaron vecinos de diferentes puntos de la ciudad capital y alrededores, que a desde la 7 de la mañana de ayer, iniciaron la caminata partiendo de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús del barrio Mariano Moreno hasta el santuario de La Almona, como una forma de demostrar su devoción y agradecimiento a Jesús de la Divina Misericordia.

Escoltado por el grupo scout de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y pese a la tenue llovizna que se registró en las primeras horas de la mañana de ayer, de a poco fueron sumándose devotos a la fila de peregrinos que entre rezos y cantos, arribaron al santuario minutos antes de las 10 para la celebración eucarística que como todos los años estuvo a cargo del obispo de la provincia, César Daniel Fernández.

Un clima de verdadera fiesta religiosa se vivió en el lugar, donde el rojo y celeste de las flores, globos, guirnaldas y los diversos adornos dispuestos para la misa, cambiaron la mañana gris que reinaba en la zona suroeste de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

DEVOCIÓN. LOS FIELES LLEGARON AL PREDIO DEL SANTUARIO, CON IMÁGENES Y CUADROS DE JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA.

"El obispo nos compartió una hermosa homilía donde nos habló del amor más grande, el tesoro más grande que tenemos que es Dios y que a veces nos quejamos de cosas superfluas como que nos falta el dinero o que llueve y se nos olvida agradecer todas las bendiciones que nos da", expresó Elia Morales, discípula de Jesús y responsable de la Casa de Retiro.

Destacó que la Divina Misericordia es una celebración propia del calendario cristiano, siendo Jujuy "uno de los lugares donde se vive esta fiesta con mayor devoción y donde cada año, vemos que se van sumando nuevos fieles".

La religiosa indicó que durante su mensaje en la homilía, el obispo recordó que existe un Dios misericordioso en el que se puede encontrar "la paz, el consuelo y la fortaleza que a veces buscamos en otros lados, pero que su amor está grande que siempre nos espera diciéndonos: hijo aquí está tu padre, ven a festejar conmigo la fiesta del amor, la alegría y la misericordia".

En esa línea resaltó que el principal mensaje del monseñor durante el oficio religioso, se centró en renovar los esfuerzos para fortalecer la fe y la confianza en Jesús. "La misericordia es la compasión que Dios tiene de cada uno de sus hijos que padecen y como iglesia tenemos que expandir y transmitir ese mensaje para que todos conozcan la bondad de nuestro padre", completó.

Cabe mencionar que el transitar de los peregrinos contó con el acompañamiento de la Policía de la Provincia y la Policía Caminera que hasta finalizada la ceremonia, realizó tareas de control y custodia de los fieles.

La imagen fue plasmada en una pintura donde se retrató el aspecto con el que el propio Jesús se le presentó.

“No se ve que haya un progreso”

En el marco de las celebraciones por la Divina Misericordia, el obispo César Daniel Fernández se refirió a la situación económica y social de la provincia, remarcando que por la crítica situación, muchos vecinos se volcaron a la fe.

“La convocatoria de hoy nos muestra la necesidad que tiene la gente de acercarse a Dios, de cobrar desde él fuerzas para afrontar la vida de todos los días, que a veces se nos presenta exigente”, manifestó el obispo al ser consultado por la gran cantidad de fieles que participaron de las celebraciones religiosas en La Almona, asegurando que cada vez son más las personas que se suman a la iglesia en busca de “fortaleza y entusiasmo”.

Fernández manifestó su preocupación por la falta de trabajo y los tarifazos, circunstancias que influyen severamente en el bienestar y estabilidad de las familias. “Estamos muy preocupados porque las boletas le llegan a todos en la casa, del gas, la luz, no todos tiene trabajo. No podría precisar si hubo un aumento o no del desempleo, pero hace siete años que estoy en Jujuy y la falta de trabajo siempre fue algo muy grave”, enfatizó.

En esa línea mencionó que permanentemente recorre el territorio y pese a las distintas políticas implementadas a nivel nacional y local, “por ahora me parece que estamos viviendo una etapa de ajuste. Esto es algo que se ve por la cantidad de gente que viene a los comedores y en el atraso en el pago a los comederos que es bastante preocupante”.

“Todavía no se ve un progreso que haya un progreso que podamos disfrutarlo. Hay que trabajar, nadie quiere soluciones mágicas ni tampoco creemos que por arte de magia las cosas vayan a cambiar pero hay que ponerse a trabajar y todos los ciudadanos poner lo mejor para sacarla provincia adelante”, ponderó el sacerdote.

Finalmente se refirió al discurso que realizó el gobernador Gerardo Morales el pasado 4 de abril, durante la apertura de sesiones de la Legislatura, y aseguró “fue un discurso con mucho entusiasmo y proyectos, lo que me queda decir es que Dios quiera que eso sea así por el bien de la gente”.

Cabe mencionar que también se llevaron adelante celebraciones religiosas en la Casa de la Divina Misericordia del barrio Bajo La Viña, donde los fieles rezaron el rosario y posteriormente, el obispo de la provincia celebró una eucaristía.