Al periodista Tartufoli no le gusta que la "Bomba" bese en la boca a su hijo

En medio de una entrevista a Gladys “La Bomba” Tucumana, para un medio televisivo, el periodista Augusto Tartufoli, le preguntó directamente: “¿Explicame por qué te chapas a tu hijo?".

El cuestionamiento dejó helada a la cantante tropical, y luego ella contestó ante las consultas de otros medios de prensa, que :"Las personas que piensan así son morbosas, es de una mente malvada".

Y el periodista volvió a dar su opinión, ampliando con fundamentos personales: "Sigo insistiendo es que es raro. El beso en la boca entre padres e hijos a mí me causa escozor, no lo admito. No lo admito ni cuando son bebés, imaginate a un chico de casi treinta años. Y esto también está recomendado por los médicos ya que un adulto puede pasarle cualquier bacteria. Pero aparte de eso, La Bomba me manda al psicólogo y yo tengo muchísimos años de terapia encima".

"Justamente, lo que se trata en terapia es la castración. Teóricamente cuando vos te analizas te dicen que el niño está enamorado de su madre cuando es pequeño y te recomiendan cortar con eso, ¿y cómo va a cortar con eso si se lo chapa? Encima se lo chapa con besos húmedos man, es fuerte, es una madre que se chapa a un hijo de casi 30 años con besos húmedos".

"Me hace recontra ruido, no veo morbo ahí, veo un mal ejemplo, posta. Parece que la demostración de cariño da para todo y justamente no da para todo. Una madre es madre y un padre es padre. Yo tengo esa formación y fui 15 años al psicólogo, cuando ves esas cosas a mi me hacen ruido. Si eso después lo ves en la tele, que la tele legitima todo, es complicado. 'Un chuponcito a mi hijo y no pasa nada'... ¡No señora! Ni al hijo de 17 ni al hijo de un mes tampoco, son cosas que son tabú en psicología, eso no se hace directamente. El rol tiene que quedar muy claro y la demostración de cariño también", argumentó Tartu.

Y finalizó: "Tengo muchos años de terapia encima. Sé que no hay maldad en ella (Gladys), sí desconocimiento de cómo funciona la psiquis. Hay videos donde la nombra también se chapa a la madre de esta manera: besos húmedos que vos decís: '¿Loco qué onda?'. A mí me llama la atención. Besos húmedos con tu pareja con pareja, no con tus hijos ni con tu madre", concluyó.