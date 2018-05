Chileno imita a "El Profesor" de La Casa de Papel y es furor

La serie española "La Casa de Papel" le reveló a un joven chileno un talento para la imitación que ni siquiera él sabía que poseía y le trajo una inesperada popularidad que está aprovechando de la mejor manera.

Se trata de Sebastián Puga, quien se convirtió en uno de los dobles más reconocidos de "El Profesor", el astuto e inteligente protagonista de la ficción original de Antena 3. El chileno tiene un parecido increíble con el personaje de la serie, lo que descubrió casi por accidente, contó en una entrevista con el diario La Cuarta.

"Me hincharon con eso y se dio que encontré buenos comentarios de la serie. Cuando la vi, me di cuenta del parecido. Es rara esa sensación. Al principio me daba nervio ver a alguien tan parecido a uno que no es uno", confesó Puga, nieto del fallecido Andrés Rillón.

#ElProfesor Una publicación compartida por Sebastian Puga (@sebapuga) el Abr 22, 2018 at 2:17 PDT

Sebastián reveló que su gran parecido con Álvaro Monte, el actor español que encarna a "El Profesor", es evidente para los fanáticos de la serie, quienes lo abordan en la calle para pedirle fotografías.

"Al principio con mi señora cuando vimos la serie por segunda vez, ahí lo imitaba, y hace unas semanas nos juntamos con unos amigos, nos entusiasmamos, me disfracé y grabamos un par de videos", detalló Puga, que incluso ahora imita el acento del personaje.

Parte de dicho material lo hizo público a través de redes sociales, donde también coincidió con Manuel de Tezanos para un viral.