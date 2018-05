Encontraron a Aylén Agüero

Aylén Agüero la joven que estaba desaparecida desde el viernes por la tarde fue encontrada por su padre en una vivienda de Alto Comedero.

En diálogo con el Tribuno de Jujuy, el padre de Aylén dijo que “La encontré hace rato en la casa de un joven llamado Joaquín en las viviendas de la Odij”.

Consultado sobre como encontraron a la menor agrego que “anduve por todos lados con la foto de mi hija buscándola, llegue hasta ese barrio y empecé a preguntar casa por casa. Llegue hasta una vivienda y me atendió una mujer que cuando le mostré la foto de mi hija se puso nerviosa, su actitud me pareció sospechosa, ella lo llamo al hijo y cuando vio la foto su asusto, me dijeron que no la había visto jamás. Su actitud me pareció dudosa y le dije a mi señora que llame a la policía. Cuando la policía llego y entraron a la casa, en una de las habitaciones encontraron a mi hija”.

En estos momentos la jovencita se encuentra en la sede de la Brigada de investigaciones de Alto Comedero. “Pareciera que mi hija está bien, se la ve molesta. Todavía no sé si le hicieron daño o no, eso es algo que sabremos con el correr de las horas”, agregó Vicente Condorí.

El joven fue detenido y se encuentra a disposición de la Justicia.

Recordemos que Aylén salió de su casa la tarde del viernes junto con una amiga para dirigirse al bautismo de los primeros años del Secundario N° 6 de Alto Comedero.

Desaparecieron las dos juntas, pero la amiga de Aylén fue encontrada esta mañana en una plaza de nuestra ciudad medio inconsciente.