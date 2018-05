Impulsan contención escolar para disléxicos

Impulsan un proyecto de ley que propone la adhesión a la Ley Nacional 27.306 de dislexia.

Los diputados del Bloque Justicialista, Rubén Rivarola, Pedro Belizán y Alberto Matuk, impulsan la adhesión a la norma nacional con el propósito de brindar la igualdad de acceso de los niños jujeños al tratamiento y las adaptaciones escolares necesarias.

Los niños con dislexia tienen dificultad para leer con precisión y fluidez. Puede que también tengan dificultad con la comprensión lectora, la ortografía y la escritura.

Atendiendo a su carácter específico, los disléxicos son niños inteligentes que sólo presentan dificultades en tareas relacionadas con la lectura y la escritura. Por lo tanto, no se consideran disléxicos los niños que tienen un retraso intelectual o madurativo, niños con alguna discapacidad psíquica o física o niños no escolarizados o que estén en situaciones ambientales desfavorables.

La lectura de los niños disléxicos se caracteriza por las omisiones, sustituciones, distorsiones, inversiones o adicciones, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en la comprensión. La dislexia es el trastorno de aprendizaje más frecuente entre la población de edad escolar, cuya prevalencia se estima entre un 5 y un 17%, siendo más frecuente en niños que en niñas.

El principal problema que tiene la dislexia es que no es compatible con nuestro sistema educativo, pues, dentro de este, todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito, por lo cual el niño disléxico no puede asimilar ciertos contenidos de materias porque no es capaz de llegar a su significado a través de la lectura.

El niño disléxico debe poner tanto esfuerzo en las tareas de lectoescritura que tiende a fatigarse, a perder la concentración, a distraerse y a rechazar este tipo de tareas. Los padres y profesores procesan esta conducta como desinterés, sin comprender que estos niños, realizando estas tareas, se sienten como si de repente, cualquiera de nosotros, nos viéramos inmersos en una clase de escritura china.

Contempla varias acciones

Con el propósito de garantizar el tratamiento y las adaptaciones escolares necesarias, los diputados justicialistas presentaron un proyecto de ley que tomó estado parlamentario que impulsa la adhesión a la Ley 27.306 de dislexia. La normativa nacional abarca tanto la cobertura de salud como las adaptaciones curriculares y la formación docente.

La Ley promueve dar prioridad a la oralidad, tanto en la enseñanza de contenidos como en las evaluaciones, otorgar mayor cantidad de tiempo para la realización de tareas y evaluaciones, evitar las exposiciones innecesarias en cuanto a la realización de lecturas en voz alta frente a sus compañeros, facilitar el uso de tablets, calculadoras y computadoras, entre otras cuestiones.

Igualdad de oportunidades

Uno de los autores del proyecto, el diputado provincial Rubén Rivarola, indicó que es importante que la provincia de Jujuy adhiera a la Ley nacional, que permitirá garantizar el acceso de los niños jujeños a la cobertura total de los tratamientos médicos y también impulsará las modificaciones necesarias en el sistema educativo local.

Indicó que según los especialistas, la dislexia es el principal causante del abandono escolar, dato que despierta preocupación, ya que “todos los representantes de la comunidad debemos aportar desde el lugar que nos toque a disminuir índices de abandono escolar”.

Señaló: “Si nuestros niños no pueden concluir sus estudios sabemos que tendrán un futuro en desventaja. Por eso, creemos que es primordial generar todas las herramientas posibles para garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a la educación para los niños que padecen este trastorno”.