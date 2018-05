Una cadena de ayuda para colaborar con el "Merendero a pulmón"

Hay personas que dedican su vida a hacer feliz a los demás, ofreciendo tiempo y amor a los que menos tienen. Esta forma de vida se nutre de buenos valores como ser la solidaridad y un bondadoso corazón que no muchos lo tienen. En Jujuy, hay hombres y mujeres que buscan la felicidad haciendo felices a otros. Delia Vargas es una de estas personas.

Delia vive en el barrio Malvinas Argentinas, en el asentamiento 16 de Mayo y desde hace más de un año, junto a otras mamás, crearon el primer merendero de ese sector, al cual denominaron "Merendero a pulmón".

Esta institución surgió con el fin de darles, además de una merienda a los niños del lugar, una ayuda a sus padres que deben gastar grandes sumas de dinero en construir sus viviendas.

De a poco, el sueño de Delia Vargas se va cumpliendo ya que mucha gente se fue sumando para colaborar para que cada tarde no falten el té, el mate, la leche y el pan en la mesa que más de 200 pequeños comparten.

Frecuentemente, las donaciones llegan en grandes cantidades o por medio de pequeños aportes. Pero hay días que Delia y las mamás deben ingeniárselas para conseguir los insumos, y como sea, siempre los consiguen. Aunque la principal preocupación pasa por otro lado. Ellos no poseen un espacio físico, por ello deben preparar sus alimentos y servirlos en la vereda del domicilio de Delia pasando por todas las inclemencias climáticas habidas y por haber.

Su mayor inquietud es esa, construir un hogar para darles a los niños la merienda como ellos se lo merecen, en un lugar caliente y cómodo con el fin de que nunca más tengan que pasar por frío, lluvia y calor.

Cuando el día es soleado o está nublado y no llueve, la sonrisa de los niños se multiplica, pero cuando se torna lluvioso o frío esas sonrisas se ausentan porque se ven obligados a cerrar y los padres deben buscar el alimento para llevarlo a sus hogares.

El factor climático es determinante. Cada mañana, Delia y las otras mamás ruegan para que el día presente condiciones favorables para ellos y puedan recibir a los pequeños.

"Queremos lograr construir un lugar digno, yo sería muy feliz con ver a los niños bajo un techo y brindarles una mejor ayuda. Cada vez llegan más chicos, comenzamos con 79, ahora son 210, siempre llegan más. Como sea les brindamos el alimento, siempre nos cuesta conseguir pan así que también pedimos a todos los que nos quieran ayudar con eso y por supuesto, colaborar con la construcción", mencionó Delia Vargas, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

"Tu voluntad nos ayuda" es el lema de la institución y hace referencia a esas personas altruistas que siempre están pendientes de ellos, "con el tiempo nos fuimos afianzando cada vez más entre las madres, y la gente se está sumando mucho a colaborar. Eso hace que estemos más tranquilas y menos preocupadas en conseguir la merienda. Nos donan mucha ropa que nosotros regalamos a las familias del asentamiento y las vendemos para comprar insumos alimenticios", dijo.

Sobre las donaciones y el aporte comunitario siguió diciendo: "Hay mucha gente de otras provincias que nos colabora frecuentemente y que sueña con conocer el merendero. También comercios y ongs de Jujuy que no nos dejan solos, quiero agradecerles a todos en nombre de los niños. Estoy muy agradecida a Dios y a toda la gente que nos ayuda, gracias a ellos seguimos", remarcó.

Una tarde en el merendero

Todo arranca después del almuerzo, cuando un grupo de madres llega a la casa de Delia para iniciar las actividades culinarias.

A las 15 se prende el fuego, se preparan las ollas, se cocina lo necesario y una hora más tarde la merienda del día empieza a disparar un aromático olor. A la par de esto, en la parrilla calientan el pan que, al ser donado, es del día anterior, "para que los chicos lo sientan rico, calentamos el pan y sale tostadito, a ellos les gusta. Y eso es lo que más importa", sostuvo Vargas.

A las 16.30 aproximadamente llega la primera tanda de niños que son los que asisten a la escuela en el turno mañana. Unos lo hacen acompañados de sus madres y otros entre hermanitos o amigos. Algunos llevan en un jarro la merienda y en una bolsita el pan para luego disfrutarla en su casa, pero la mayoría prefiere quedarse allí para compartir la tarde con amigos y amigas, y también con las integrantes del merendero que en ese momento cumplen el rol de madres.

Cerca de las 18 llega la segunda tanda del grupo de chicos que estudian en el turno tarde. Sea cual fuere el clima, ellos asisten con puntualidad, y antes de tomar su aperitivo, saludan con un beso y un abrazo enorme a Delia y a las mamás que los hacen sentir como en su casa.

Para que todos se sumen

“ESTRELLINA”/ LLEVARÁ UN MENSAJE DE CONCIENTIZACIÓN PARA CHICOS Y GRANDES.

Este domingo 20 de mayo se llevará a cabo un festival solidario en beneficio del “Merendero a pulmón”. El mismo se realizará en el merendero, que está ubicado en Manzana AP1, Lote 26, sobre uno de los costados de la calle Puerto Argentino entre las calles Chaile y Torres, desde las 16.30.

Allí, se recibirán donaciones de pan, leche y alimentos no perecederos. Además, se podrá comprar una rifa que sale $10, que tiene como fin recaudar fondos para la construcción.

El evento contará con diversas actividades para chicos y grandes. El mismo es organizado por el grupo “Almas Solidarias” y cuenta con la participación de otras instituciones como ser “Terapia de Sonrisas”, “Por Una Sonrisa”, “Red de Infancias Protegidas NOA - Jujuy”, asociación “Juntas Por La Acción”, y las presencias de “Estrellina” que dará una charla animada preventiva sobre abuso sexual infantil, Daniel Vilte que dará una charla sobre maltrato animal y tenencia responsable de mascotas, y los payasos “Hermanos Pistón” que animarán la tarde.

También habrá un espacio para el baile y la música. La murga Los Picantes del Carnaval realizará una muestra de su ritmo y les enseñará a los pequeños, al igual que la academia de danzas árabes Jade Janaan.

En conjunto con estas actividades, se realizará la tradicional merienda para todos los concurrentes y se hará el sorteo de la rifa que será transmitido en vivo vía Facebook mediante la Fanpage: Merendero a Pulmón.

Una taza de leche y una buena porción de valores

El evento del domingo tiene dos objetivos, uno es recaudar fondos para construir el espacio físico y recaudar donaciones de alimentos; y el otro es brindar a los chicos un espacio de diversión y de transmisión de valores.

Por esta razón, diversos grupos solidarios se integraron al festival y cada uno desde su labor intentará transmitir un mensaje.

“Por Una Sonrisa” es un grupo que brinda contención a niños y adultos en situación de pobreza, y “Terapia de Sonrisas” hace lo mismo con adultos mayores hospitalizados y niños en situación de vulnerabilidad. Ambas instituciones realizarán juegos recreativos y contarán al público sobre su loable tarea.

Otro de los shows que tendrá la tarde será el de los “Hermanos Pistón” que son payasos que participan voluntariamente en todos los eventos que organiza “Almas Solidarias” haciendo reír a grandes y chicos.

También se planificaron dos charlas para ese día. Una será para hablar sobre el abuso sexual infantil haciendo hincapié en la prevención, “usamos el personaje de ’Estrellina’ que se disfraza de payasa para entrar en el mundo de los niños para que puedan entender y capacitarse en esto que nadie quiere que ellos sufran. Usamos títeres, canciones, videos y hojitas con cuerpos dibujados para identificar las partes privadas del cuerpito. Es un taller dinámico con baile, como un show infantil con el objetivo de prevenir”, mencionó al respecto Mónica Sagardia.

Siguió diciendo que “la respuesta de los padres es fabulosa, estuvimos hace poco en un jardín con niños de 4 y 5, una mamá nos contó que, al presenciar su hija la charla, en donde le enseñamos lo que vale el cuerpo y lo importante que es cuidarlo, la pequeña le contó que un primo estuvo a punto de abusarla, pero la nena reaccionó y se detuvo. Eso me inspira a seguir, porque es de mucha ayuda poder llevar este mensaje a los niños”.

La otra charla, estará a cargo del adiestrador Daniel Vilte, y en la misma enseñará sobre el cuidado animal. Precisamente sobre la importancia que posee un can para los chicos, en relación a eso dijo que “nosotros encontramos muchos beneficios en la convivencia de niños y un perro, siempre es importante tener en claro que no es un juguete. El can se suma a la familia, no se lo regala, se lo integra al hogar. Los beneficios son infinitos: disminución de la hiperactividad del niño, en cuanto a compañía, en la salud, ellos tienen más conexión que los grandes, se crean vínculos mediante juegos y asumen responsabilidades. Uno es el que guía y el otro es el que acompaña, tienen un vínculo especial. Desde la autoestima, desde lo físico y mental, hay muchos beneficios para el niño”.

Para completar la grilla de actividades habrá espectáculos de baile y shows musicales. La murga Los Picantes del Carnaval les enseñarán a los chicos su pintoresco baile, sobre esto Agustina Condorí, integrante de la misma, sostuvo que “la murga es un espacio de expresión social, político y cultural, un lugar de lucha, resistencia y liberación. Es el cable a tierra de muchos de nosotros. Lo que intentamos en todas nuestras presentaciones es poder compartir todo eso, contagiar sonrisas y llenar los ojos con colores”.

También la academia de danzas árabes Jade Janaan llevará a cabo una presentación realizada por niñas que les enseñarán su ritmo musical a las pequeñas del merendero. Conjuntamente, las integrantes de la academia llevarán donaciones para la institución. El evento cerrará con un espacio de shows musicales, en el que grupos de folclore de manera voluntaria tocarán en vivo, entre ellos, el conocido músico palpaleño Darío Armella brindará su espectáculo.

Cómo colaborar y qué colaborar

Lo más urgente es construir ya que el frío se asoma y los niños no pueden estar a la intemperie. Para esto, los voluntarios del merendero crearon un grupo de WhatsApp en el que difunden todas las actividades y pedidos de la institución. Además, se encuentran planificando una reunión para todos los interesados en colaborar con la construcción del sueño de cientos de chicos. Para sumarse al grupo el número de teléfono es: 388-154847073.

Al margen de este anhelo, siguen necesitando donaciones de insumos para las meriendas como ser pan, harina, leche, arroz, té, mate, etcétera. Cualquier otro aporte también es bienvenido como ser electrodomésticos o artículos para el hogar.

Para colaborar, los interesados deberán ponerse en contacto con el número telefónico de Delia Vargas, 388-155018949.