Honras a San José Obrero en El Sauzal

"Hoy, muchos no tienen la posibilidad de tener un trabajo y eso es preocupante, porque es el trabajo el que hace digno al ser humano y cuando no puede ganarse el pan de cada día pierde la dignidad de ser persona y vive por vivir. En el Antiguo Testamento dijo Dios a Caín ¿dónde está tu hermano? Hoy nos pregunta lo mismo. ¿Dónde están tus hermanos que no tienen trabajo, sobre todo las mujeres que deben trabajar para formar a sus hijos, para tener el pan cotidiano y alimentarlos? Hay que pensar en aquellos hermanos que no pueden trabajar, que buscan y no pueden encontrarlo. Pero también están aquellos que tienen un trabajo y no son responsables y esto también es un dolor para la sociedad". Fueron los conceptos pronunciados por el padre Abel Vitalus durante la misa central que se ofició en el templo de la capilla del barrio mendieteño, que honró a su santo patrono San José Obrero.

En otro tramo, el sacerdote indicó que es importante inculcar con el ejemplo la cultura del trabajo en los niños, que puedan ver que sus padres ganan con esfuerzo el pan de cada día, porque serán ellos, en un futuro no muy lejano, los protagonistas y tendrán los destinos del país en sus manos. En su prédica, el padre instó a progresar con inteligencia y a rezar por los dirigentes para que Dios les dé sabiduría y sean padres que puedan ver aquello que la sociedad necesita y lograr una sociedad más equilibrada, más auténtica y renovadora.

Cabe acotar que hace tres semanas, las familias de El Sauzal sufrieron las consecuencias de un violento temporal que provocó grandes daños materiales en numerosas viviendas y las pérdidas fueron totales en algunos sectores. Al referirse al tema, el padre Abel recordó un hecho en el que se pudo ver y sentir la solidaridad a flor de piel, cuando fue en ayuda de una familia y pese a que también estaba con su vivienda inundada, ante la ayuda ofrecida respondió que había personas que necesitaban más. "Bendigo a esta comunidad por la solidaridad demostrada, eso es un signo de que son hijos de Dios y quieren caminar con él. Esa familia puso ante mis ojos una importante muestra de solidaridad, vio primero la necesidad de los demás y no la propia. En este día en que celebramos la fiesta de San José le pedimos que no nos falte el trabajo para sostener a nuestra familia y debemos recordar la importancia de trabajar con la cabeza y con las manos, convencernos de que trabajamos para educar a nuestros hijos y no para malgastar el dinero", sostuvo.

En otro momento de la celebración, el intendente Ricardo Farfán hizo entrega al sacerdote de una placa en la que expresó su agradecimiento a los hermanos mendocinos que extendieron sus manos para ayudar a la comunidad, además de agradecer a las familias que dieron muestras de solidaridad en el difícil tiempo que les tocó vivir.

Cabe acotar que a temprana hora tuvo lugar un acto protocolar en la plazoleta Jorge Cafrune y luego la procesión por calles del barrio.