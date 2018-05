En 2017 hubo casi 60 mil extranjeros en consultorios

El ministro de Salud, Gustavo Bouhid, se reunió por segunda vez con diputados de las diferentes bancadas, con el propósito de acercarles estadísticas oficiales que demuestren el impacto que genera los gastos en la atención a extranjeros y la necesidad de cobrarles un seguro.

En ese sentido, el funcionario provincial presentó un documento con datos oficiales acerca de la atención a pacientes extranjeros, ya sea en consultorios externos, consulta ambulatoria, guardia, internaciones y derivaciones fuera de la provincia a centros de mayor complejidad, que fueron realizados desde el Sistema Provincial de Salud.

Según detalló el ministro, los números fueron obtenidos del Programa "Más Salud" y "Gestión de Pacientes" que lleva adelante dicho organismo, del cual se desprende que durante el 2017 se realizaron 58.194 consultas ambulatorias a extranjeros. De ellas, 55.292 correspondieron a pacientes de nacionalidad boliviana, 152 brasileros, 468 chilenos, 420 colombianos, 670 paraguayos, 710 peruanos, 128 venezolanos, 342 de origen desconocidos y 12 provenientes de otros países.

En lo que respecta a las atenciones por guardia y consultorio externo, durante el año pasado el hospital "Pablo Soria" recibió 241.236 pacientes en total. De ellas, 230.879 estuvo dirigida a argentinos provenientes de otras provincias, mientras que 10.357 ciudadanos extranjeros fueron los que requirieron estos servicios.

De ese total, tal como detalla el documento, los principales pacientes fueron de nacionalidad boliviana (8.695), les siguieron venezolanos con 683 registros, 191 chilenos, 189 peruanos, 105 paraguayos, 98 colombianos, 78 uruguayos, 49 estadounidenses, 38 brasileros y 25 españoles, entre otros.

Además se registraron más de 600 atenciones donde los pacientes no especificaron su ciudad de origen.

Asimismo, Bouhid recordó los costos que implican las distintas asistencias sanitarias a la cartera ministerial, de acuerdo al valor de los módulos establecidos por el Instituto de Seguros de Jujuy. Entre ellos señaló que la consulta médica equivale a 257 pesos; el módulo de parto (incluye dos dias de internación), $17.535; colocación del DIU, $1.620; internación por día sala común, $3.240; internación sala de neonatología sin complejidad y por día, $3.421. A ello se suma el módulo de cirugía general promedio que cuesta $22.634, los tratamientos oncológicos ambulatorios que rondan los $4.385 y -en aquellos casos que lo necesiten-, el avión sanitario por cada traslado genera un gasto aproximado a los 12 mil dólares.

Ante esto, el ministro remarcó la necesidad de avanzar con la implementación del cobro de seguro a los ciudadanos extranjeros, el cual está dirigido a "garantizar la prestación del servicio público provincial de salud a personas extranjeras que permanezcan de forma transitoria en el territorio jujeño".

"Hoy terminan las explicaciones y a partir de ahí, quedará en manos de los diputados la decisión de aprobar o no la ley", sostuvo Bouhid tras el encuentro con los legisladores.

Destacó que el proyecto debe avanzar rápido, ya que aseguró que las negociaciones en Cancillería con las autoridades de Bolivia "están muy avanzadas", por lo que es fundamental la ley para que acuerdos de reciprocidad se cierren.

El proyecto se aprobaría hoy

Luego de la reunión que mantuvo el ministro Bouhid con diputados de distintas comisiones, se resolvió dar despacho favorable al proyecto para establecer el cobro de un seguro de salud a los extranjeros. La iniciativa será debatida hoy desde las 16 en el recinto.

“Fue un tema muy debatido, el ministro ya vino dos veces a la Legislatura y realmente consideramos que busca igualdad y reciprocidad. Es decir que los argentinos seamos atendidos en países extranjeros, como los extranjeros son atendidos aquí”, sostuvo el presidente del bloque radical, Alberto Bernis. Por su parte, la presidente de la comisión de Salud, diputada Lourdes Navarro, realizó un balance positivo de la reunión y aseguró que en la ocasión, se recibieron diferentes aportes de los diputados de todas las bancadas, a partir de los cuales “hemos hecho cambios en el articulado”.

“Antes llegaban los proyectos y no se podía cambiar ni un punto. Esa no es la idea. Ahora se recibieron todos los aportes que por supuesto son enriquecedores y de acuerdo a eso, hemos hecho algunos cambios”, expresó la diputada radical.

Mencionó que las modificaciones se centran básicamente en cuestiones como los casos en que están exceptuadas las personas que no tengan su sistema de seguros.

Poca incidencia para la oposición

Desde el bloque de diputados del Justicialismo se mostraron poco conformes en cuanto a los números expuestos por el ministro Bouhid, y aseguraron que “la incidencia que hay en Jujuy según los datos que aporta el Ministerio de Salud, no llega al 1 por ciento”, manifestó la diputada Alejandra Cejas sobre la reunión.

“El ministro insiste que no es así, pero nosotros no podemos guiarnos por percepciones o impresiones. Hay datos reales que deberían aportarse pero no se aportaron”, apuntó la vicepresidente de la comisión de Salud, quien recalcó que Jujuy forma parte de un sistema constitucional, “de una pirámide jurídica que es nacional, entonces como Provincia no podemos avanzar sobre legislación nacional. No pueden pedirnos que ignoremos esta situación”.

No obstante, acotó la diputada Cejas, el Justicialismo realizará una reunión para definir qué postura tomará en el recinto durante la sesión ordinaria de hoy.