La vacuna contra la gripe no produce enfermedad

Los días grises, lluviosos y con bajas temperaturas se van instalando muy de a poco en nuestra provincia, la llegada del invierno trae consigo la circulación de diferentes virus, como por ejemplo el de la gripe y para evitar complicaciones en la enfermedad como llegar a ser hospitalizados o hasta la muerte es necesario que los grupos de riesgo tomen conciencia de la importancia de vacunarse pudiéndolo hacer en todos los hospitales y centros de salud.

Como medida preventiva el Ministerio de Salud de la Provincia lanzó el 3 de abril la campaña de vacunación contra la gripe, pero es común escuchar a las personas decir que no se quieren vacunar porque les produce la enfermedad.

Ante esa inquietud, la titular de Inmunizaciones de la Provincia Roxana Fatum explicó que la vacuna tiene como objetivo reducir las complicaciones de la gripe, las hospitalizaciones y las secuelas ocasionadas por el virus en la población de riesgo.

"El que está vacunado puede hacer una gripe pero va a ser muy leve, la gente que se enferme aunque esté vacunada no va a tener complicaciones, no va a ser hospitalizada y no se va a morir", explicitó Fatum.

El cuadro que presenta

Explicó que la gripe es un cuadro que produce dolor de cuerpo completo, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta e inhabilita al paciente por lo menos por cinco días, todos estos son síntomas diferentes a los de un resfrío. "Muchos son los casos de personas que se resfrían o tienen alergia pero dicen que tienen gripe", graficó.

Consultada sobre un caso particular de una mujer de 60 años que contrajo gripe a los pocos días de ser inmunizada la especialista explicó que "los virus que contiene la vacuna no son los únicos que circulan. Hay otros tipos de virus como el parainfluenza y el adenovirus que también producen un cuadro tipo gripal. En este caso particular, seguramente la mujer no se enfermó con el virus que estaba dentro de la vacuna sino con algún otro que estaba circulando en ese momento".

Virus muertos o inactivados

Es importante destacar que "la vacuna contiene virus muertos o inactivados, por lo tanto no tiene la posibilidad de enfermar pero sí de crear defensas. No posee virus atenuado como en el caso de la vacuna contra la fiebre amarilla".

Entonces, ante la pregunta ¿si estoy inmunizado me puedo enfermar igual? La respuesta es sí.

Lo más probable es que se requiera de reposo pero el paciente no llegará a internarse ni necesitará asistencia respiratoria mecánica y no se va a morir.

La vacunación protege de las formas más graves de la enfermedad y de una cepa en particular.

Por último, Fatum graficó que "un niño vacunado contra la varicela sí puede hacer varicela pero seguramente va tener menos lesiones, no va a hacer una varicela hemorrágica y no se va a morir de una varicela infectada".

El tema de las “defensas bajas”

ENFERMERAS DEL “CENTRO NORTE”

Ante el mito de que la vacuna contra la gripe produce esa enfermedad en los pacientes, el equipo de enfermeras perteneciente al “Centro Norte” explicó que “lo que puede ocurrir es que en el momento de vacunarse algunas personas estén con las defensas bajas”.

“Hay que tener en cuenta que la vacuna es la propia enfermedad para que el cuerpo forme anticuerpos, entonces ocurre que la gente viene con las defensas bajas y por ahí puede pasar que les dé una pequeña gripe con dolor de cuerpo, fiebre y malestar general todos síntomas que son normales”, puntualizaron.

Destacaron que otro caso posible es que el paciente al momento de vacunarse ya esté incubando otra enfermedad que luego se potencia con la aplicación del virus de la gripe.

“Se trata del organismo de cada persona, de cómo tengan sus defensas, de la alimentación, de si transcurre o no por un estado de estrés, todas condiciones que pueden agudizar el cuadro”, resaltaron.

Quiénes deben vacunarse

Se vacuna a la población vulnerable que son los niños de entre 6 meses y 2 años de vida, embarazadas y puérperas hasta los diez días de producido el parto si no fueron vacunadas durante el embarazo. Deben inmunizarse también todas las personas mayores de 65 años.

Entre los 2 años y los 65 se vacuna a aquellos que tengan algún tipo de patología como las enfermedades respiratorias crónicas, pulmonares, patologías cardíacas o insuficiencia renal.

Por último, también debe vacunarse el personal de salud, las personas obesas extremas, diabéticos e inmunocomprometidos.

Aclaran que no habrá faltantes

ROXANA FATUM

Ante algunas quejas sobre “faltante de vacunas” en ciertos centros sanitarios, la titular de Inmunizaciones de la Provincia, Roxana Fatum aclaró que de haber algún faltante éste es momentáneo.

“Si hay algún faltante es momentáneo debido a que las dosis que llegaron ya se aplicaron pero las vacunas antigripales están garantizadas, ya están en el país y se van a ir distribuyendo de a poco”, explicó.

El viernes 4 de mayo llegaron a la provincia 20 mil dosis para adultos y 13 mil dosis pediátricas que están siendo distribuidas a todos los vacunatorios de Jujuy. La provincia deberá recibir 140 mil dosis en total pero lo hará de forma fraccionada debido a que las provincias no tienen la capacidad de almacenar las dosis en grandes cantidades.

La meta del Ministerio de Salud de Jujuy es que en el mes de junio el 80 % de la población ya esté vacunada y el 100 % en agosto.

En lo que va de la campaña, la provincia de Jujuy superó las expectativas y a la media nacional en vacunación.