Mañana se inicia la zafra en el ingenio Ledesma

Con renovadas expectativas la empresa Ledesma se prepara para la zafra 2018 que se iniciará mañana con el oficio de una misa prevista para las 10.30 en la fábrica de azúcar del complejo agroindustrial de Libertador General San Martín.

No obstante, las condiciones climáticas adversas que afectaron algunos campos de cultivo, se estima que será una cosecha exitosa. "Se trabajó bastante en la interzafra, en la puesta a punto de los equipos, de la fábrica, en los campos", le dijo a este diario el administrador de la compañía, Federico Gatti.

Agregó que las lluvias fueron marcadas en algunos sectores, pero en otros estuvo por debajo de lo normal, sobre todo en algunas fincas como El Talar y El Piquete, que "tuvieron mucha afectación por la seca". Entonces hubo que "hacer mucho trabajo en cuanto a las actividades de riego para que el cañaveral esté en condiciones de ser cosechado" a partir de mañana.

Por esta circunstancia resulta difícil calcular cuál va a ser la producción. Por lo pronto la caña propia del año pasado está garantizada y ahora se incorporarán más cañeros a Ledesma, "lo que es un desafío importante", sostuvo Gatti.

El directivo señaló que a nivel país pasó lo mismo "Tucumán también tuvo períodos de seca muy marcadas, con lluvias muy fuertes pero muy focalizadas. Todo el NOA está con el mismo fenómeno". A esto se suman las lluvias tardías que retrasan la cosecha.

FEDERICO GATTI, ADMINISTRADOR

Precisó además que desde 2013 a la fecha los episodios de heladas fueron leves y moderados. No obstante, se toman las previsiones en caso de que hubiera algún contratiempo. "Ledesma tiene once frentes de cosecha, treinta y tres máquinas cosechadoras y estamos incorporando proveedores jujeños que tienen cosechadoras para que den servicio a los cañeros independientes, con lo cual de haber una helada, lo importante es tener toda la logística armada para cosechar primero los sectores más afectados. Esperemos que no se dé pero si se da, está toda la maquinaria y la planificación que se viene armando para tratar de mitigarlo", apuntó.

Papel y frutas

En cuanto al negocio del papel, Federico Gatti estimó que la producción se acerca a las 100 mil toneladas, subrayando que desde lo comercial "está bastante afectado con los vaivenes de la economía nacional" con el agravante de que ha ingresado al país papel con el mecanismo de dumping.

Ahora están analizando la posibilidad de exportar a Estados Unidos, mientras que el mercado europeo ya fue abierto hace tiempo. Están centrados en "incorporar más volumen de papel producido con caña de azúcar" que es cien por ciento renovable.

Por otro lado, recientemente inauguraron una nueva nave de la planta de aceite que permitirá extraer el óleo de la cáscara de naranjas, pomelos y limones, "producto del acuerdo que firmó la empresa con Coca Cola a 20 años para abastecerlos de aceites esenciales de cítricos". Esto ha significado una inversión de 8 millones de dólares y la suma de 200 nuevas hectáreas plantadas con limón

En cuanto a fruta fresca, atraviesan algunas dificultades porque las lluvias tardías impiden la cosecha normal de los cítricos, por lo que trabajan -podría decirse- a media máquina porque cuando la fruta está húmeda no se la puede tocar.

Sustentable

Hasta hace diez años atrás la matriz energética de Ledesma provenía un 50% de quemar bagazo en las calderas y el otro 50% de quemar gas fósil. Este último 50 por ciento de gas fósil se viene reduciendo año tras año para ser sustituido con combustible sustentable como es la malhoja.