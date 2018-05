Mañana, paro de docentes y estatales

Mañana habrá paro docente en los tres niveles y una protesta en plaza Belgrano junto a otros gremios estatales, para reclamar la reapertura de paritarias.

Dirigentes del Frente Amplio Gremial afirmaron que sus salarios perdieron el 15% del poder adquisitivo y es insuficiente el 5% otorgado hasta el momento como recomposición salarial por parte del Gobierno, cuando a la Provincia ingresó un aumento de la coparticipación de más del 43% en los primeros cuatro meses del año, unos 8 mil millones de pesos, según dijeron.

"En las condiciones en que estamos no aguantamos más", dijo Víctor Aramayo, de Apuap (profesionales), quien agregó que el paro estatal será sin asistencia a los lugares de trabajo para los tres niveles educativos, que iniciará hoy la Marcha Federal Educativa, ya que ayer tuvieron inconvenientes con colectivo.

"Nuestra economía familiar no aguanta más con los salarios que se están pagando y con el incremento que se nos dio en marzo", insistió Aramayo, acotando que la protesta en la plaza consistirá en una clase pública y una radio abierta, para que todo aquel que quiera expresarse lo pueda hacer.

Por su parte, la dirigente de Atsa, Yolanda Canchi, también pidió la reapertura de paritarias, que el Gobierno los reciba en forma urgente y que se establezca una "cláusula gatillo" para que el aumento salarial vaya a la par de la inflación.

Docentes sin cobrar

El titular de Adep, Darío Abán, presentó un escrito en la Dirección de Nivel Primario y DGA, Región III para reclamar la situación de los docentes provisionales a quienes pagaron el sábado con retraso, afirmando que alrededor de quinientos quedaron sin cobrar su salario de marzo.

"Tenemos escuelas completas a las que hoy no depositaron los salarios de los docentes", agregó, exigiendo que en forma urgente se regularice la situación de las mismas ya que su situación es "desesperante".

Dijo que se intimó a la referente de la Dirección de Nivel Primario a quien responsabilizaron de que unos mil docentes no pudieran cobrar, y advirtió que si no lo hace a la brevedad están dispuestos a realizar presentaciones legales en contra de la funcionaria.

Finalmente, el titular de la ATE, Matías Brizuela, exigió una urgente recomposición salarial, señalando que según los últimos datos del Indec a nivel nacional de marzo, los trabajadores no pueden cobrar menos de 28.266 pesos para no ser pobre, cuando el salario mínimo vital y móvil es de 9.500 pesos y el costo de la canasta básica es de 17.867,28 pesos. Afirmó que por eso la gran mayoría de los trabajadores, especialmente los de Jujuy, no llegan a fin de mes.