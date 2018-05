Wanda dijo que Icardi se quedó afuera porque "Jorge no lo pudo meter"

Wanda Nara, mujer y representante de Mauro Icardi, salió a hablar tras conocerse ayer la lista de los 23 jugadores que viajarán al Mundial de Rusia.

"Todavía estoy sin voz por los festejos del Inter", dijo la modelo que recordó que el equipo donde juega al rosarino venció a Lazio y clasificó a la Champions League después de muchos años. "Mauro se puso este equipo al hombro y estoy muy contenta por él".

Consultada sobre la selección argentina, la empresaria no esquivó el tema aunque fue cauta, y contó cómo se enteró que estaba afuera de la selección. "Se reunieron con Jorge. Mauro tiene un perfil muy bajo, recontra humilde y me dijo siempre que quiere ir a la selección por sus logros, y por eso prefiere no hablar", expresó en una nota con radio Metro.

"Pero tampoco quiero entrar en la cuestión en quién debería estar y quien no porque son 23 sueños, somos amigos de las familias de los muchachos que están y estamos felices por ellos, por Ansaldi, por Ever. Yo ya lo sabía pero Mauro por ahí tenía más esperanzas", dijo.

En cuanto al ánimo del rosarino. "Mauro es muy tranquilo. Le dijo a Jorge 'Si no podés hacer nada por mi, no te preocupes que cuando me necesites yo voy a estar'. Jorge lo sabe y lo que destaca es Mauro como es como persona".

"Yo hablé con Jorge porque estaba en una situación de negociación y la verdad es que él fue muy claro y muy sincero y creo mucho en el entrenador que tenemos. Sabía lo que iba a pasar, fue muy sincero y lo que hablé con él queda entre nosotros", expresó.

"A Mauro le faltó tiempo en la selección. Creo que Argentina necesite jugadores que sientan seguridad del lugar que ocupan", agregó y cerró "Lo que pienso es que Jorge no lo pudo meter".

"Mauro conmigo como representante ya tuvo cuatro renovaciones con Inter, tenemos discusiones, pero sabemos llevar bien las cosas hasta ahora. Le llevo las mejores propuestas y él decide y después lo acompaño a donde decida", contó y reveló también las dificultades que enfrenta por ser mujer en un ambiente machista. "Me llaman otros jugadores para que los represente, pero sólo me ocupo de Mauro", contó.