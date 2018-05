Maduro echó al principal diplomático estadounidense de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy la expulsión del principal diplomático de Estados Unidos en Caracas, el encargado de negocios Todd Robinson, un día después de que el gobierno de Donald Trump aprobara nuevas sanciones contra ese país.

"Rechazo la conspiración permanente. A Venezuela no la amenazan", sentenció Maduro a modo de explicación antes de anunciar la expulsión de Robinson durante el mensaje a la nación que ofreció desde la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en cadena nacional.

El presidente venezolano declaró al diplomático estadounidense persona non grata y le dio 48 horas para abandonar el país.

Luego de ser proclamado por el CNE como el ganador de las elecciones del domingo pasado y presidente hasta 2025, Maduro acusó a Robinson de participar en una conspiración militar, económica y política, y de haber "violado la ley internacional de manera descarada".

Dijo tener pruebas que presentará luego y aclaró que la Cancillería venezolana le había llamado la atención por estas acusaciones "más de 10 veces, en privado, en público, por escrito, de manera verbal".

Sin embargo, continuó el mandatario venezolano, Robinson continuó actuando de la misma manera y terminó siendo un "activo conspirador".

En ningún momento Maduro explicó de qué se trató la "conspiración" ni qué hizo específicamente el diplomático estadounidense.

Robinson llegó a la delegación estadounidense en Caracas hace menos de un año como el máximo representante de Estados Unidos en ese país, ya que Washington no tiene un embajador allí desde 2010, cuando el entonces presidente Hugo Chávez vetó la designación de la Casa Blanca.

Maduro anunció hoy su decisión no sólo tras ser proclamado presidente hasta 2025, sino también 24 horas después de que su par estadounidense afirmara un nuevo decreto con sanciones contra su gobierno.

Trump anunció que sancionará al gobierno venezolano si vende activos estatales, incluidos bonos de deuda pública y del gigante petrolero estatal Pdvsa.

Según el mandatario estadounidense, el objetivo es garantizar los bienes del Estado venezolano, por un lado, y limitar la capacidad de financiación del gobierno de Maduro en los mercados internacionales, por otro lado.

La decisión de Trump fue una evidente reacción a su victoria en las urnas del domingo pasado, en unos comicios que fueron boicoteados por la mayoría de la oposición antichavista -que tiene a sus principales referentes detenidos o inhabilitados- y desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y el llamado Grupo de Lima en la región.