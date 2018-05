Hoy habrá paro sin asistencia de los docentes y estatales

Hoy habrá un paro de los docentes de los tres niveles educativos y de trabajadores estatales, además de una protesta en plaza Belgrano, ya que se reclama al Gobierno provincial la reapertura de paritarias debido al proceso inflacionario que se aceleró con la devaluación del peso argentino en las últimas semanas.

Como se sabe, el Gobierno provincial viene pagando desde marzo una recomposición salarial del 5%, y hasta fin de año espera llegar al 15%, porcentaje que es totalmente rechazado por los trabajadores. Estos, basándose en lo que dicen todas las consultoras al respecto y hasta las propias autoridades, afirman que la inflación de este año superará el 25%, por lo que dejar que siga adelante la política salarial del Gobierno le significará una nueva retracción en el poder adquisitivo de sus sueldos, lo cual se viene dando desde 2016.

Las medidas de fuerza fueron dispuestas por el Frente Amplio Gremial y los principales gremios docentes (Adep y Cedems), cuyos dirigentes también afirmaron que la Provincia recibió en los primeros cuatro meses del año un aumento de la coparticipación del 43%, unos 8 mil millones de pesos más, con los que puede afrontar una nueva recomposición.

El paro será de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, con marcha hacia plaza Belgrano, con concentración en ese lugar desde horas de la mañana para realizar una radio abierta y una clase pública y así representar el crítico momento que atraviesa el sector estatal por la situación económica que afecta a todo el país.

Algunos dirigentes, basándose en datos del Indec, afirmaron que los trabajadores no pueden cobrar menos de 28.266 pesos para que su familia no sea pobre, aunque el salario mínimo actualmente llega a los 9.500 pesos y el costo de la canasta básica a 17.867,28 pesos.

"Nuestra economía familiar no aguanta más con los salarios que se están pagando y con el incremento que se nos dio en marzo", dijo el titular de Apuap (profesionales), Víctor Aramayo, al lanzar las medidas para hoy.

Marcha Federal Educativa

Ayer salieron desde frente al Regimiento 20 los dirigentes docentes que toman parte de la Marcha Federal Educativa que se realizará en Buenos Aires. Cabe señalar que la delegación debió salir el lunes, pero hubo problemas con el colectivo.

Cobraron con faltante

Sandra Ortíz, docente de la escuela Lasalle de esta ciudad, informó que en dicho establecimiento la situación es dispar, ya que algunos lograron cobrar a través del pago extraordinario pero de manera “irregular”, y otros continúan sin percibir sus haberes. “Son más de 15 personas las que no han percibido los haberes que son todos provisionales. En el caso de los maestros de primaria, la mayoría cobramos pero los que no, son los del nivel inicial”, detalló Ortíz, quien comentó que entre los que no cobraron hay docentes de más de diez años antigüedad.

Mencionó que entre los que sí percibieron los haberes el sábado último, la mayoría detectó variables negativas en las liquidaciones: “En mi caso tengo 23 años de antigüedad en la escuela Lasalle pero hay algo que no me liquidaron. Tengo una diferencia de alrededor de dos mil pesos, en el caso de otras colegas les falta 3 mil y a otras 4 mil, y no sabemos por qué”, explicó, al tiempo que anunció que realizarán las presentaciones correspondientes ante la sección Liquidación “para que nos expliquen la situación y en el próximo sueldo nos acrediten la diferencia”.

Resaltó que pese a las irregularidades y demoras en los sueldos, “todos continuamos trabajando de manera normal”, pero ante la falta de una solución definitiva, algunos maestros adherirán al paro de hoy convocado por Adep.

Por su parte, el titular de Adep, Darío Abán, anunció que presentarán un amparo judicial con el fin de alcanzar una solución pronta para todos los docentes que aún no percibieron sus haberes.

El drama de provisionales y reemplazantes que todavía no cobraron

Tal como informó el Ministerio de Educación, el sábado último debería haberse hecho efectivo el pago de los haberes de docentes provisionales y reemplazantes cuyos expedientes cumplieron con las disposiciones de la Circular Nº 4, instrumento que establece el procedimiento administrativo para dar el alta de cargo. Sin embargo, la disposición se cumplió de manera irregular, ya que los docentes denunciaron que solo se pagó a una parte de los 400 afectados, y algunos que cobraron tenían irregularidades en las liquidaciones.

“Mis papeles ingresaron supuestamente el 18 de marzo. Pero voy a ver qué pasó porque no cobré y me dijeron que no estaban los papales. Los buscaron y resulta que estaban archivados desde marzo y que no habían salido. Ahora voy a tener que esperar a que se arme el expediente y se cumpla con el procedimiento, o sea que recién en julio estaré cobrando”, expresó una docente de la Escuela 441 de Perico quien comentó que la misma situación se repite en todos los maestros de dicha institución. Explicó que de los años que se desempeña como provisional, esta es la primera vez que ocurre la demora.

Además, dijo que si es que cobran en julio, un solo sueldo será completo. “Al pagarnos atrasados nos pagan el adicional de un mes, no de todos los meses. Entonces si el básico es de ocho mil pesos y con los adicionales llegas a los 14 mil, de los meses que nos deben me van a pagar un mes 14 mil y los restantes 8 mil. Eso es lo que nos preocupa porque tenemos cuentas que pagar y lamentablemente la plata no nos alcanza”, enfatizó.