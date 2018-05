Recomendaciones para acceder a beca Progresar

El titular de Anses Jujuy, Carlos Carrillo informó a aquellas personas que se inscribieron para percibir el beneficio de la beca Progresar que deben tener en cuenta la respuesta a la solicitud de inscripción.

Carrillo aconsejó concurrir hasta la fecha establecida en la respuesta de Anses, ya que pasada la misma no se podrá acceder al beneficio.

Si bien las inscripciones para contar con el beneficio culminaron el 31 de marzo, todavía hay algunos usuarios que no pudieron acceder al beneficio por diferentes motivos.

En el caso de los estudiantes que ya cuentan con una fecha de cobro, deberán presentarse en la entidad donde se les asignó el pago en la fecha prevista o consultar a través de la página www.anses.gob.ar en la sección "cuándo y dónde cobro".

En tanto aquellos que realizaron la inscripción y la respuesta no les ha sido favorable, ya sea porque exceden los importes determinados del grupo familiar de 28,500 pesos u otra situación particular que hace que no se aplique ese tope, deberán acreditar con documentación respaldatoria para verificarlo.

"Los estudiantes deben acercarse al Anses teniendo en cuenta que hay un plazo límite en el cual se puede presentar una documentación adicional para que Nación, a nivel central, considere el pedido y en base a eso ver si se confirma o no la decisión del beneficio", explicó Carrillo.

Otro punto que remarcó es cuándo no sale favorable la inscripción porque el estudiante no tiene acreditado el vínculo con los que deben acreditar los datos personales en Anses.

En tanto deberán contar con el DNI original y partida de nacimiento de los padres y de los estudiantes, y en base al cruce de información que maneja la Anses se determinará si los ingresos de los padres están por debajo del tope establecido para cobrar la beca.

Por último resaltó que es importante que los beneficiarios tengan en cuenta el plazo límite establecido por Anses.