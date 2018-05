"Esta es mi última batalla y voy dispuesto a 'morir'"

El volante central de la Selección Argentina, Javier Mascherano, fue el encargado de hablar con la prensa hoy donde expresó su apoyo al arquero Sergio Romero. Y aseguró que no se siente "dueño de un puesto ni de una convocatoria".

Adelantó que si bien el "mundial va mostrando el camino para el que estás". "Vamos a intentar. Prometer resultado es demagogia, pero si vamos a prometer que vamos a poner todo". indicó.

Mascherano se refirió a la baja de Sergio Romero, "es una baja sensible desde lo deportivo y lo humano. Es uno de los jugadores con más partidos en la historia de la Selección". Y sostuvo que lo sucedido son "cosas del fútbol y que a cualquiera le puede pasar. Ahora le deseamos todo lo mejor al Patón que se ha sumado".

El volante central reconoció que la Selección sufrió imprevistos en las últimas semanas que "quizás han trastocado los planes, pero no implican que al día del debut el entrenador no pueda contar con los 23 jugadores. Hay mucho optimismo de que Sampaoli pueda contar con todos y poner el 11 ideal".

Frente a los cuestionamientos que surgen, sobre todo desde la prensa, el jugador proveniente del fútbol chino sostuvo que en 2014 tampoco eran favoritos, "inclusive durante el mundial hubo dudas. Fuimos mejorando durante la competencia".

"Un mundial es diferente, no podemos guiarnos por el pensamiento de afuera, sino por las cosas que tenemos que mejorar, que el equipo haya llegado de la manera que ha llegado con los vaivenes y el resultado contra España, no implica que a la hora de prepararnos juegue en contra, nos tiene que jugar a favor para corregir todos esos errores para que no los volvamos a cometer", sintetizó Mascherano.

Respecto a lo que puede dar Lionel Messi, el "jefecito" sostuvo que con él crack del Barcelona "es mucho más fácil. De momento no nos ha alcanzado, pero no hemos estado tan lejos", respondió en relación a las derrotas en finales. A lo que subrayó "solo nos ha superado Alemania y no en juego, sino en resultado, en el minuto 113" de la final de Brasil en 2014.

"El fútbol es caprichoso, inentendible, y sabemos que una Copa del Mundo es distinto", aseveró el volante central.

Percepción

Forma de juego

Hay que estar convencidos de la forma de juego, requiere de una gran valentía, asumir muchos más riesgos que de otra forma, y para eso fundamental seguir haciéndolo.

Creo que eso es a lo que Jorge está apuntando. Todo el tiempo convencer al equipo de que esa es la forma y que la tenemos que mantener todo el tiempo. No puede deformarse

Mi situación no es la misma que hace dos años, pero no significa que no pueda seguir aportando cosas.