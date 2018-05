Recuperan la Telefónica

La presidenta de la Cooperativa Telefónica de Libertador General San Martín, Susana Ponce de León de López Rita, sostuvo que "se trabajó fuertemente por recuperar y levantar la institución ante la grave situación financiera" que atravesaba la entidad por "deudas muy grandes de anteriores gestiones".

Dijo que para iniciar ese camino el consejo de administración "se propuso reconstruir un lugar de trabajo armonioso para los empleados, ya que esto redundaría en mejorar la calidad de los servicios que presenta la cooperativa. Con ese fin, se pudo lograr un gran equipo de trabajo que dejó a un lado sus diferencias de años, para direccionar la cooperativa hacia una meta precisa, la cual era volver a brindar los servicios interrumpidos por el siniestro acaecido en las instalaciones técnicas".

La dirigente destacó que la telefonía fija hace años dejó de ser rentable, por lo que "desde esta gestión se está diversificando hacia otros productos y servicios, ganando espacios y obteniendo recursos que nos permitieron afrontar los gastos e inversiones que detallamos.

Hoy la Cooperativa, aparte de restablecer el servicio de telefonía fija, brinda el servicio de cable con un plus que no lo tiene ningún proveedor, y es fútbol gratis para todos los asociados, motivo por el cual día a día crece el número de abonados conjuntamente con el servicio de internet, el cual se está brindando con una calidad superior a las ofrecidas por otros proveedores", explicó.

"Esta diversificación de productos que se está ofreciendo va de la mano con la tecnología incorporada gracias a esta gestión, que nos ha permitido que con recursos propios la Cooperativa Telefónica de Libertador General San Martín siga en pie", enfatizó.

Respecto a las manifestaciones vertidas por una abogada en los medios de comunicación, poniendo en duda la legitimidad de las elecciones donde resultó electa presidenta, dijo que "como consejera, la misma tenía todos los medios necesarios para impugnar, tanto el acto eleccionario, como la posterior asamblea ante los órganos jurisdiccionales así como lo establece nuestro estatuto, y siendo ella una mujer de derecho, entiendo que debe conocer los procedimientos a seguir. Ese grupo de personas no han hecho más que utilizar vías de hecho, violencia y difamación, pero jamás hicieron un presentación ante la Justicia, porque no tienen elementos de prueba, es más, como todo Libertador General san Martín sabe, yo y mi difunto marido somos socios de la cooperativa desde 1970, con 5 líneas de las cuales éramos cotitulares y utilizan la difamación por la última línea que adquirí en el año 2017, para decir que no cumplo con los requisitos para ser electa", afirmó Ponce de León de López Rita.

Asimismo, consideró "totalmente falsas las manifestaciones que realiza la doctora respecto al Inaes. Demuestra su total desconocimiento de la Ley de Cooperativas 20.337 y sobre todo de los artículos 62 y 100 y de nuestro estatuto. Para dar un ejemplo el Inaes sólo está facultado a convocar a una asamblea de oficio según el artículo 100 inciso 4° que dice: "Convocar a asamblea cuando lo soliciten asociados cuyo número equivalga por lo menos al diez por ciento del total, o hubiera denegado infundadamente el pedido de asamblea solicitado por el mismo número de socios"".

Agregó que "otro ejemplo claro de difamación, es cuando la doctora manifiesta que el Inaes va a tomar como medida la intervención de la cooperativa, lo cual es totalmente falso y demuestra una vez más su desconocimiento del derecho vigente, ya que el Inaes no puede intervenir. La mala fe de este grupo es clara, ya que no informan que el Inaes jamás objetó mi designación como presidenta, tampoco informan del subsidio que estamos tramitando ante el Inaes para inversiones de tecnología, que viene realizado esta gestión con el apoyo del Enacom y con el aval del Ministerio de Trabajo de la Provincia".

Las metas 2018

Las metas propuestas para este año pasan por renovar toda la flota de vehículos, para lo cual estudian la posibilidad de tomar créditos, leasing o subsidios. Agregó que "todas las obras realizadas, tanto compra de nuevo equipamiento, como las mejoras edilicias, son pagados con recursos propios, habiendo logrado que nuestros proveedores recuperen su confianza en la cooperativa". Al concluir, agradeció "a quienes nos ayudaron a resurgir de las cenizas, al personal de la cooperativa, Ledesma, Iskratel Argentina, SolFoto video y demás proveedores de insumos tecnológicos, al Enacom, Inaes y Gobierno de la Provincia de Jujuy".