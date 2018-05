Que sí, que no, ¿Gianina Maradona volvió con el Kun?

El periodista Luis Ventura asegura que el Kun Agüero estuvo mucho tiempo en el domicilio de Gianinna en los últimos tiempos, y no sólo para ver a su hijo. Durante un programa televisivo comenzó a brindar una información referida a ambos, con respecto a lo que pasará con su relación post-Mundial.

"Gianinna Maradona, después del Mundial, se va a instalar en Manchester: vuelve con el Kun Agüero. Esto lo van a desmentir. ¡Estoy podrido de las desmentidas! Esperemos después del Mundial. En Nordelta saben que el Kun Agüero estuvo mucho tiempo en la casa de Gianinna y con su hijo", afirmó Ventura ante la sorpresa del panel.

Sin embargo, Pía lo frenó: "No quiero ser contra de Ventura, pero creo que no es cierta esta información". Ventura reaccionó: "Es muy fácil desmentir cosas de la nada. Yo tengo información y me la banco. Después del Mundial vayan a buscar a Gianinna a ver si la encuentran".

Todo terminó con una apuesta entre ambos y el que tiene la información incorrecta, le pagará una cena a todo el staff.