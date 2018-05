En seis meses ganó cuatro veces la lotería

Antulio Mazariegos, residente en la ciudad de Los Ángeles, California, (EE.UU.), es un hombre de mucha suerte: en un lapso de apenas seis meses ha ganado la lotería no una sino cuatro veces.

En este corto tiempo, obtuvo seis millones de dólares sin otro esfuerzo que el de comprar boletos el sur de California. El premio mayor fue de cinco millones, por un número al que jugó en Van Nuys.

Mazariegos aseguró a los funcionarios de la lotería que no tiene idea acerca de dónde proviene tanta suerte, pues, dijo, solo le gusta jugar, informó la cadena ABC.

