¿Qué sensaciones tienen con la grabación de este nuevo disco?

La verdad que estábamos sinceramente necesitando renovar nuestro repertorio en vivo, somos una banda que graba disco cada tres o cuatro años, y esto se da por el hecho de tener la fortuna de tocar en un montón de lugares. Entonces el hecho de tocar y salir constantemente de gira te saca un poco del foco de componer cosas nuevas.

Nosotros somos una banda que vivimos las giras muy carnales, muy pasionales, así que no somos una banda que pueden componer o que tienen una computadora y componen en el hotel. Nosotros necesitamos parar la máquina, despejar la cabeza, razonar y canalizar lo que fue cada gira y ahí ponerse a componer. Y ya realmente lo estábamos necesitando ya era hora.

¿El disco trae 13 canciones, se nota el estilo de la banda, buscan tener el impacto que han tenido con discos anteriores, con hits que ya son himnos dentro de la banda?

En realidad lo que buscas es que las canciones que estemos componiendo reflejen el presente de la banda, eso ha pasado absolutamente con todos los discos, después de ahí si sale un hit o no termina siendo muy relativo.

Nosotros cuando sacamos "El Impulso" y un periodista amigo dijo "esto es un suicidio artístico", y bueno bienvenido sea. Era el presente que estaba viviendo la banda, era un disco que no tenía hits. Nosotros eso no nos importa, porque la trayectoria de la banda no va específicamente en la cantidad de hits que tenés y lo que queremos hacer es que el disco represente el presente de la banda y este disco representa nuestro presente.

El año pasado estuvieron presentan “Festejar para sobrevivir” 20 años de la banda recorriendo sus mejores canciones, ¿qué significa compartir con grandes artistas tantos años de trayectoria?.

Bueno, eso, la fortuna y el hecho de haber podido compartir todos estos años con ese montón de gente. Nosotros siempre decimos que todo lo que le ha pasado a la Vela no es solamente por los nueve tipos que están arriba del escenario, sino por todo el entorno y por todo lo que hemos generado a nuestro alrededor. Por algo lo pudimos compartir con mucha gente amiga, con un montón de músicos talentosísimos a los cuales respetamos, con alguno hemos transitado parte de nuestra historia y con otros recién nos hemos conocido, como en el caso de Matías Rada que musicalmente nunca habíamos hecho nada y al loco le gusta la banda y teníamos muchas ganas de que esté en los festejos de los 20 años, más allá de que no haya sido un amigo de toda la vida. Pero bueno, eso es lo que tiene la música, apertura, ganas de conocerse, ganas de compartir, es un lenguaje que manejamos entre los músicos. Entonces está buenísimo tener la fortuna y las ganas de compartir y hacerlo.

Como está la Vela Puerca con relación al manejo de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que hoy además del soporte físico la gente puede descargar su música en diferentes plataformas on-line?

La verdad nos estamos ayornando. Estamos entendiendo el nuevo lenguaje que manejan los jóvenes. Nosotros seguimos siendo románticos que seguimos editando discos con un arte de tapa, con un concepto, con un orden de canciones, pero sabemos muy bien que la gente ahora en Spotify se descarga de a una canción que no tiene esa dinámica de escucha que todavía tenemos los cuarentones. Aceptamos lo que es la realidad y tratamos de interpretarla para comprender más lo que se viene, simplemente eso.

Este año vinieron por primera vez a Jujuy presentándose en el Carnaval de Los Tekis, ¿qué sensaciones tuvieron?

Para nosotros fue una cosa buenísima, porque era muy raro que Los Tekis, que es una banda de un estilo llevara una banda de un estilo totalmente diferente. Los locos antes de que nosotros fuéramos a subir al escenario nos fueron a saludar y nos dijeron que disfrutáramos del público. Y la verdad que cuando subimos nos encontramos con un público súper abierto con ganas de divertirse. Por algo el carnaval tiene ese significado. Nosotros esperamos volver, sabemos que es una provincia que queda bastante lejos pero a nosotros nos gustan los desafíos.

¿Cuándo arrancan la gira presentando el nuevo disco “Destilar”?

Como presentación oficial vamos a tener el 10 de agosto un recital en Córdoba. El disco fue grabado allá, en Traslasierra en las afueras de un pueblito que se llama Cura Brochero, en la montaña, y creíamos que era pertinente tocarlo allá. Tenemos una relación muy particular con la provincia, por el hecho que Córdoba fue la primera ciudad en tocar fuera de Buenos Aires, hace muchísimos años atrás.

Hemos hecho muchos amigos y cerraba el círculo de lo que fue la grabación para comenzar un nuevo círculo que es la presentación. Después a partir del 1 de junio vamos a presentar la gira en general.