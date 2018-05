El polémico comentario de Mirtha Legrand sobre la sexualidad de Belgrano

En su programa, Mirtha Legrand volvió a realizar un comentario que generó polémica. Incluso, en el aire, recibió el reproche de dos de sus invitados, Jey Mammón y Flavio Mendoza, y minutos después debió pedir disculpas.

¿Qué sucedió? Junto a Daniel Balmaceda, presente en la mesa, la conductora se encontraba hablando de distintos momentos de la historia argentina, cuando surgió el nombre de Manuel Belgrano y la Chiqui le preguntó al historiador cómo le decían al prócer. Entonces él contó que le decían "cotorrita".

"¿Era descalificante?", preguntó Mirtha. "No, en la tropa lo hacían cariñosamente. El tema es que usaba una chaqueta verde loro y tenía la voz aflautada, similar a la de (Fabián) Cubero", respondió con humor Balmaceda.

Pero luego Legrand realizó un comentario desafortunado: "También se dijo en algún momento que (Belgrano) era homosexual. Es feo eso, eh".

Rápidamente Jey Mammón salió a frenarla: "¿Pero por qué es feo?". Y Mirtha volvió a tener una desafortunada respuesta: "Porque es un patriota". "Mirá que en la mesa somos mayoría", le dijo el humorista. "Guarda Mirtha que le arrancamos el vestido y la corremos", siguió Mendoza.

Entonces, al ver la reacción de sus invitados, la conductora aseguró: "No tengo nada en contra. Al contrario chicos, los adoro". "Claro, pero no hay que decirlo como si fuera una acusación", la cruzó el coreógrafo.

"Belgrano era muy seductor. Cuidaba mucho el aspecto. Lo que hoy llamarías metrosexual", dijo Balmaceda, tratando de continuar con el tema, pero Mirtha volvió atrás y pidió disculpas: "Retiro lo de 'feo' porque me van a caer los del INADI. Lo retiro".

"No es un valor agregado su sexualidad. No tiene ningún valor", aseguró Jey. Y Mendoza agregó: "Si era gay era gay, no importa que fuera un prócer".

Minutos después, Mirtha volvió a reflexionar sobre el tema. "La sociedad ha evolucionado. Yo me noto que he evolucionado. Cuando era joven no entraba en mi cabeza que dos personas del mismo sexo tengan sexo".

"Yo soy anti kirchnerista, pero la ley de matrimonio igualitario me gustó mucho", continuó. Y regresó sobre su comentario: "Lo de Belgrano lo dije porque siempre había un prurito, como que eran intocables".