Luego de su paso por Jujuy: "Si algún día se da trabajar en política no lo descarto"

En los últimos días hubo rumores de que Marcelo Tinelli tendría pensado dar un salto a la política. Rumores que crecieron cuando el conductor se mostró realizando diversas acciones en la provincia de Jujuy. Lejos de negar la situación, en una entrevista televisiva el conductor de ShowMatch dejó la puerta abierta a tener algún tipo de participación.

"No estoy pensando en el ingreso a la política. Donde sienta que hay una necesidad, un pedido de gente de mi país. Yo amo la Argentina, me emociona estar con la gente. Si algún día se da no lo descarto, hoy no es el momento", comentó Tinelli en un reportaje que le hizo Luis Novaresio.

El vicepresidente de San Lorenzo sostuvo que se puede servir "desde muchos lugares" como el trabajo o una profesión. "Estoy muy comprometido con la fundación desde hace 25 años. Hoy lo comparto con mi mujer, ella me ayuda mucho. En Jujuy fuimos a cumplir sueños, hubo charlas con comunidades aborígenes", afirmó.

Tinelli también dejó algunas definiciones sobre lo que para él es hacer "buena política". "Mi mirada es para los de abajo. Que no se enojen los empresarios de arriba, pero la Argentina sale dándole a los que menos tienen, no beneficios para los que más tienen", aseguró. Luego se quejó de los que critican al país y dicen que es "inviable": "Somos el granero del mundo, con la riqueza que tiene este país. No podemos no tener sueños los argentinos".

El conductor deslizó algunos cuestionamientos sobre ciertos instrumentos financieros usados por la actual administración desde que se hizo cargo del poder. "La economía tiene tres patas, el consumo, las exportaciones y las inversiones genuinas, no la timba financiera. Me parece que el consumo sigue cayendo. No solo en este gobierno, en el anterior también", comentó.