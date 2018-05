“Hay que sacar la soga del cuello de las Pymes”

El presidente del Partido Justicialista de Jujuy, Rubén Rivarola, coincidió ayer con los esfuerzos que en Buenos Aires, realizan los referentes del peronismo en procura de obtener los votos necesarios, para frenar el tarifazo de los servicios de energía eléctrica, agua y gas, en el Senado. “Las tarifas son impagables, y atentan especialmente en contra de las pequeñas y medianas empresas e industrias, que son las que ocupan el 70% de la mano de obra del país y las que movilizan la economía en el día a día. Entiendo que lo que hay que hacer mañana (por hoy) en la Cámara alta, es demostrar que el peronismo tiene la fuerza necesaria para plantarse en defensa de los que generan empleo y riqueza. Creo que la situación que atraviesan es tan delicada, que virtualmente tenemos que sacar la soga del cuello de las Pymes, para sienta, al menos por un tiempo, algún alivio que les permita ver un horizonte más favorable”, señaló.

Como se sabe, hoy el Senado abordará el tratamiento del proyecto que llegó aprobado de la Cámara de Diputados. El principal operador de la aprobación es el senador Miguel Pichetto, quien a última hora de ayer se manifestaba optimista en cuanto a haber logrado los votos necesarios, a pesar de los esfuerzos en contrario que se realizaban desde la Casa Rosada tratando de captar voluntades de senadores peronistas. El senador Pichetto expresó su convencimiento de haber logrado los votos, aún de quienes durante la semana habían plantado disidencias. Destacó que la reunión de bloque había sido fructífera, y habría servido para contener la presión de algunos gobernadores peronistas sobre sus senadores.

El presidente del PJ jujeño abundó luego en consideraciones sobre el tema. “La presión fiscal, y el altísimo nivel de las tasas de interés, sumados a las tarifas, conforman un combo letal para las pequeñas y medianas empresas, cuyos números no les cierran de ninguna manera. No se trata de poner palos en la rueda, sino de armar un salvataje de manera urgente, y eso no quiere decir que el peronismo se niegue en adelante a seguir buscando consensos para lograr un panorama estable para la continuidad del trabajo y de las empresas, comercios e industrias de todo el país”.