EN VIVO. Tarifas: se espera una larga y tensa sesión en el Senado

Desde media mañana, el trajín en los pasillos de la Cámara alta fue incesante. Varios de los senadores del oficialismo, que no suelen hablar durante las sesiones, preparaban sus discursos junto a sus asesores. El jefe del bloque de senadores de Pro, Humberto Schiavone, volvió a ratificar el veto presidencial en caso de que el proyecto opositor para frenar la suba de las tarifas se convierte en ley.

Se espera, en ese sentido, una larga y tensa sesión en medio de las negociaciones entre la Casa Rosada y el PJ, a pesar de que las cartas respecto del proyecto que retrotrae los aumentos de tarifas parecen estar echadas.

Las reuniones de ayer, en las que el Gobierno insistió ante Miguel Ángel Pichetto con el texto que rebaja el IVA, sumado al ofrecimiento de darles a Ciudad y Provincia de Buenos Aires el control de Edenor y Edesur -un pedido del PJ-, no alcanzaron para torcer la voluntad del bloque peronista.

En la previa de la sesión, Pichetto indicó: "No me gusta trabajar leyes para un eventual veto. Es un fracaso del sistema. Este es un mensaje político del Congreso para el Gobierno. Hay poca tolerancia social de cara a los aumentos fuertísimos que se están dando no solamente en los servicios, sino en todos los insumos de la canasta familiar, el peaje, la nafta. Todas las variables han presionado y están tensionando muy fuerte el bolsillo de la clase media".

Desde el propio oficialismo en el Senado se lamentaban esta mañana de la posición intransigente que mostró la Casa Rosada durante varias semanas respecto a las tarifas. "Nos acordamos tarde de la política", confiaba un senador mientras corregía el discurso que dará en la sesión de esta tarde. Es de esperar, en esa línea, que alguno de los legisladores de Cambiemos ensayen alguna autocrítica, acompañada de una férrea defensa de la política gradualista de Mauricio Macri.

Por parte del Gobierno, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, criticó con dureza la iniciativa del PJ y recordó, entre varias cosas, que generaría un alto costo fiscal. "La oposición quiere mandarnos un mensaje político, pero se olvida de la gente", dijo el ministro en diálogo con radio Mitre y anticipó que el Presidente "no va a dudar un instante" en vetar la ley.

"La paradoja de un proyecto que todos dicen que es muy malo, gobierno y oposición, y hoy podría convertirse en ley. Estas cosas solo pasan en Argentina. Por eso el Presidente adelantó el veto. Tenemos que sostener esa confianza y credibilidad que tiene el mundo en la Argentina. Para los mercados y los inversores. Y tenemos que decirle la verdad a la gente. El verdadero cambio es terminar con el populismo y la demagogia en la Argentina", sostuvo el funcionario.