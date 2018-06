Solamente se entregaron 15 créditos del Procrear

Diferentes provincias alertaron sobre la fuerte caída de los créditos hipotecarios como consecuencia de la inestabilidad del dólar y la creciente devaluación. Sin embargo, en la provincia el panorama parece ser distinto ya que según manifestó el Banco Nación seccional Jujuy, "la demanda se mantiene constante", por otro lado informaron que en Jujuy el año pasado sólo se entregaron 15 créditos Procrear.

En Jujuy el mercado inmobiliario no está dolarizado por lo que la corrida cambiaria no tuvo impacto directo.

Rubén Néstor Maurín, subgerente de la filial local, señaló que la entidad cuenta con dos líneas de financiamiento para acceder a la casa propia: los créditos UVA (reglamentación 538) y los de tasa fija (reglamentación 518). A ellos se suman el Procrear, programa que combina crédito hipotecario, ahorro de las familias y una bonificación del Estado nacional.

De los mismos, en Jujuy el Nación entregó desde 2017 a la fecha, 130 créditos entre UVA y tasa fija; mientras que quince familias fueron beneficiadas con el Procrear.

"Tenemos casi mil millones de pesos en pedido de crédito pero lo que pasa es que el banco no le va a dar cualquier vivienda a las personas. Este es un procedimiento muy riguroso, nosotros tenemos un perito, una arquitecta, que va y verifica si es apto o no. Ahora si todo está en regla, en 45 días entregamos el crédito", explicó.

En esa línea informó que los interesados en acceder a las herramientas de financiación, deben ingresar a www.bna.com.ar donde encontrarán toda la información, características, requisitos y la documentación a presentar.

Además encontrarán un simulador, donde podrán calcular el crédito, estimar la posible cuota, conocer los ingresos necesarios y el costo total del préstamo.

Finalmente, si decidieron sacar el préstamo, deberán solicitarlo por dicho medio, completar el formulario, seleccionar la sucursal dónde hacer el trámite y adjuntar la documentación solicitada. De obtener la preaprobación, los representantes comerciales se contactarán con el postulante.

Corrida cambiaria

Mayo fue un mes de una constante corrida cambiaria, donde la preocupación por el valor de la moneda norteamericana se trasladó a diferentes productos y servicios de manera prácticamente automática.

Uno de los sectores afectados fue el de los créditos hipotecarios, los cuales eran posicionados como uno de los mayores éxitos del Gobierno nacional, el salto cambiario de las últimas semanas hizo sentir un fuerte freno en la demanda de estas líneas de financiamiento. Tal es así que por ejemplo con el dólar en 21 pesos, un banco que recibía entre 20 y 23 pedidos de créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) por día, ahora, con el dólar a $ 25, la demanda bajó a 7 u 8 solicitudes diarias.

Este panorama se repite en numerosas provincias, no obstante en Jujuy la realidad es otra: lejos de registrarse bajas en las solicitudes de los distintos créditos para acceder a la casa propia, la demanda se mantiene constante. "En la provincia no tenemos bajas, por el contrario la demanda continúa de manera constante porque hay muchas familias que quieren acceder a la vivienda propia", destacó Rubén Néstor Maurín, subgerente del Banco Nación seccional Jujuy.

Explicó que a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, el mercado jujeño no está dolarizado, por lo tanto la fluctuación cambiaria no provocó caídas en la adquisición de ninguna de las líneas de financiamiento con las que cuenta la entidad bancaria.

"Lo que sucede es que por ejemplo en Buenos Aires, las propiedades tienen valores en dólares. Entonces si un día ibas a comprar te decían que costaba 100 mil dólares con un cambio de 18 pesos, pero al momento de cerrar la operación, el cambio subió y eso hace que el valor de la propiedad aumente y por lo tanto, el crédito ya no alcanza para comprarla", manifestó Maurín.

"Esto no pasa en Jujuy porque las propiedades tienen valores en pesos, no está dolarizado el mercado. Si quizás una o dos operaciones que se cayeron pero no más, sino que por el contrario acá hay mucha demanda pero no hay oferta", señaló.

Un problema que enfrentan los interesados en adquirir una casa con créditos es que no hay oferta de propiedades.

Los UVA, sin grandes cambios

Rubén Maurín explicó que a diferencia de otras líneas de crédito, los UVA no sufrirán grandes modificaciones como consecuencia de la inflación.

“La idea del UVA es que si hoy estás pagando una cuota de alquiler de ocho mil pesos y quizás con un crédito de 1 millón 600 mil pesos, más los ahorros, te podés comprar un departamento de 2 millones de pesos. Entonces la cuota de 1,6 millones va a ser de 7 mil pesos que te permite pagarlos cómodamente, sin ajustarte el cinturón”, detalló el subgerente, quien explicó que a la hora de devolver el préstamo, las cuotas varían mensualmente pero siempre en base a la inflación.

Es decir, ejemplificó, si una persona solicitó un crédito de 2 millones de pesos “y la inflación de este mes fue de 2,5 por ciento, la cuota le subiría 145 o 150 pesos más”. Se estima que mensualmente las cuotas sufrirán una variación de entre 150 y 200 pesos.

Finalmente, destacó que se actualizaron los montos de los créditos. Antes el monto máximo era de 2 millones 600 mil pesos, mientras que hoy “estamos en 3 millones 600 mil pesos, con 30 años de plazo”.

Por otro lado, desde la entidad bancaria informó que el plazo en el que se otorga un crédito es de 45 días.

Inscribirse por la web

Según explicó el gerente del Banco Nación, para acceder a un crédito hipotecario, los interesados deben inscribirse a través de bna.com.ar.

De cumplir con todos los requisitos solicitados por la entidad bancaria, en un plazo estimado de 45 días podrán adquirir el dinero necesario para acceder a la vivienda propia.

Constructoras

El gerente del Banco, Ramón Andrés Basualdo, recordó que con la implementación de los créditos UVA que se implementaron hace un año, el mercado inmobiliario comenzó a moverse generando una permanente demanda de propiedades. No obstante, por las demoras propias de la construcción y los incrementos en los costos de los materiales, algunas obras debieron ser paralizadas o demoradas.

Reactivar el mercado

Por ese motivo desde la entidad se está buscando reforzar el lazo con las empresas constructoras o de desarrollo inmobiliario, de manera que se reactive el mercado. “Estamos tratando de dar un impulso a las constructoras porque queremos fomentar los desarrollos inmobiliarios, por eso vamos a difundir nuestras líneas de crédito para que puedan acceder a los financiamientos y materializar la construcción de viviendas”, sostuvo Basualdo, quien mencionó que ya se encuentran trabajando con dos empresas del rubro.