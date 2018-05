El proyecto de "Seguro a extranjeros" se tratará la próxima semana

Al cierre de esta edición continuaban sesionando los legisladores en la tercera sesión ordinaria del año de la Legislatura jujeña. El proyecto de ley del ejecutivo de "Sistema provincial de seguro de salud para extranjeros" será tratado la semana próxima, aunque la oposición pidió que vuelva a la comisión de Salud para un mayor tratamiento. En el orden del día este proyecto era el tema central, así se lo había anunciado, pero el oficialismo pidió que se trate la semana próxima. La oposición integrada por bloques del Partido Justicialista (PJ), el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y el Frente Unidos y Organizados (Fuyo) cuestionó las irregularidades del ingreso del despacho de comisión para su tratamiento. Así también sus integrantes expresaron que las comisiones "no" estaban conformadas. Sin embargo el oficialismo avanzó con el despacho que lleva solo firmas de ese bloque, situación que provocó una gran discusión en el recinto.

Ingresaron proyectos de interpelación a las ministras de Educación, Isolda Calsina, y ala de Desarrollo Humano, Ada Galfré.

La legisladora Alejandra Cejas (PJ) expresó que "si no les interesa la opinión de la oposición, aprueben el proyecto, ya que -el oficialismo- cuenta con los votos suficientes para aprobar una ley que no está siendo tratada en profundidad y que hace al sistema de salud", enfatizó.

La diputada Lourdes Navarro (UCR), presidenta de la comisión de Salud, destacó la presencia del ministro de Salud, Gustavo Bouhid, en la Legislatura en dos oportunidades, para brindar detalles del "polémico" proyecto a los legisladores.

Así también resaltó que los legisladores que participaron solicitaron información al titular de la cartera días atrás para conocer a fondo el alcance del seguro que se busca que paguen los extranjeros para la atención en salud pública.

"En la primera reunión se realizaron aportes y algunas modificaciones en algunos artículos, básicamente de forma, para dar la seguridad absoluta que cuando haya un problema de urgencia, emergencia, la persona será atendida. El seguro de salud para extranjeros tiende a la reciprocidad e igualdad", afirmó.

El seguro será fijado en la reglamentación de la ley, y la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Provincia.

En cuanto al proyecto, los legisladores del oficialismo plantearon que sí surge algo en el debate será modificado .

Voto electrónico

La diputada Liliana Fellner (PJ) solicito que se utilice el sistema de voto electrónico, ya que en sesión anterior ella votó en contra de un proyecto y en la versión taquigráfica se tomó lo contrario. Ante esa situación ayer se implemento el sistema solicitado, y aparentemente no funcionaba de manera óptima.

Fellner también mocionó que se traten los proyectos de aumentos de tarifas la semana próxima, pero la propuesta fue rechazada.

Proyectos ingresados

Tomaron estado parlamentario veinte proyectos de ley, entre ellos uno del Poder Ejecutivo que es de adhesión a la Ley nacional N§ 27.397 sobre determinaciones de precios en los contratos de obra pública destinados a vivienda. También el proyecto de emergencia tarifaria para hogares, micro, pequeñas y medianas empresas presentado por el Fuyo; otro sobre tarifas fue el del diputado Rubén Rivarola (PJ) sobre reglamentación de la Ley N§ 5920 "Tarifa social diferenciada sin fines de lucro". Otro proyecto del FIT sobre "derogación del aumento y congelamiento de tarifa de Agua Potable y Saneamiento de Jujuy SE".

También ingresaron las interpelaciones a las ministras de Educación, Isolda Calsina, y a la de Desarrollo Humano, Ada Galfré.

Pacto Educativo

Otro tema que fue cuestionado en el recinto fue el debate por el Pacto Social Educativo, cuestionándose invitación a legisladores para participar de un “focus group”, cuando no cuentan con información para debatir. El legislador Juan Esquivel (Fuyo) resaltó que a la comisión de Educación de la Legislatura no había llegado información del Pacto Social Educativo. Destacó que “no hay un documento central del Pacto Social Educativo, para empezar a debatir seriamente sobre la educación”. La presidenta de la comisión de Educación, Mary Ferrín, cruzó estas declaraciones sosteniendo que “no llegó información porque no estaba conformada la comisión para iniciar las mesas de trabajo”. Luego agregó que el martes se reunirán en la Legislatura para empezar a tratar el Pacto Social Educativo, e invitó a sus pares al encuentro que se realizará el próximo lunes en la “casa de piedra”.

Por este tema también algunos legisladores solicitaron la interpelación de la ministra Isolda Calsina.