Cruce de declaraciones entre Marian Farjat y Brian Lanzelotta

La rubia ex Gran Hermano, Marian Farjat, puso en duda la sexualidad de Brian, y él le contestó al instante.

Ella, que hace algunas semanas habló del caso de abusos a menores en el Club Independiente, involucrándolo, estuvo como invitada el jueves al ciclo "Hay que ver" que conducen Denise Dumas y José María Listorti.

Lo cierto es que ante la pregunta de si alguna vez dudó de la sexualidad de su ex novio, Brian Lanzelotta, la rubia sorprendió con su respuesta.

"Sí. Lo digo por experiencias mías que tuve con él... cosas que me pedía y eso. No digo que sea gay. Si es bisexual no tiene nada de malo, yo me enamoré de él, de su persona", afirmó Farjat.

Lo cierto es que el ex Gran Hermano también y cantante tropical no tardó en responderle desde Twiiter:: "Ahora soy gay? Jajaja", lanzó.