El Central subió la tasa a 40% y retrocedió el dólar a $ 22,28

La decisión del Banco Central de aumentar la tasa de política monetaria en 675 puntos básicos y fijarla en 40 % y de reducir la tenencia en moneda extranjera que puedan tener los bancos frenaron ayer la fuerte suba que el jueves registró el dólar, cuya cotización cayó 3,1 % en el mercado minorista y cerró en un promedio de $ 22,28 y recortó 5,2 % en el segmento mayorista, al valorarse en $ 21,80.

Ayer el dólar cerró a 21,52 pesos para la compra y 22,28 para la venta, 70 centavos debajo del día anterior, equivalente al 3 %.

De esa forma, el dólar minorista acumuló una suba de 6,7 % durante las tres jornadas hábiles que tuvo esta semana debido a los feriados de lunes y martes, mientras que a nivel mayorista la suma fue de 6,13 % en similar período.

En el medio, el Banco Central concretó dos incrementos en la tasa de política monetaria. El jueves la subió 300 puntos básicos -de 30,25 a 33,25 % - y ayer otros 625 puntos básicos, hasta 40 %, la tasa de interés más alta postconvertibilidad.

Antes de que el mercado comenzara a operar, el Banco Central resolvió, entre otras cuestiones, aumentar la tasa de política monetaria 675 puntos y llevarla a 40 %.

Además dispuso la reducción a partir del lunes de la posición global neta positiva de moneda extranjera que pueden tener las entidades financieras hasta el 10 % de la responsabilidad patrimonial computable contra el 30 % actual.

La entidad que conduce Federico Sturzenegger argumentó que adoptó esa batería de medidas a causa de "la dinámica adquirida por el mercado cambiario, en el que ayer (por el jueves) el peso se depreció respecto al resto de las monedas de países emergentes" y alcanzó una marca récord de $ 23 frente al dólar.

Los analistas coincidieron en que el Banco Central no tuvo necesidad de intervenir en la víspera y que lo que suceda la próxima semana en el mercado será "clave" para determinar la efectividad de las medidas tomadas por la autoridad monetaria.

"Las medidas dispuestas por el Bcra antes de la apertura de las operaciones de hoy (por ayer) tuvieron influencia en la evolución de los precios del dólar, que se alejaron de los máximos históricos de ayer (por el jueves)", señaló el analista Gustavo Quintana a través de su cuenta en la red social Twitter.

Merma en las reservas

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron en US$ 56.013 millones, con una disminución de US$ 134 millones respecto al día hábil anterior. En el mercado de cambios, el Bcra no tuvo ayer participación.