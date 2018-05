"Macri está dispuesto a asumir costo político de un eventual veto"

El presidente del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, afirmó ayer que el presidente Mauricio Macri está dispuesto a asumir un "costo político" de, eventualmente, vetar la propuesta de la oposición para retrotraer los aumentos de las tarifas, en pos de "evitar la irracionalidad".

"Yo no soy especialista pero dicen que se afecta su imagen. Él ha manifestado que tiene conciencia de eso y, si se llama costo político entre comillas evitar la irracionalidad, está dispuesto a llevarlo adelante, a cambio de evitar la irracionalidad", aseveró Negri en declaraciones a Cadena 3 de Córdoba.

En ese sentido, el diputado cordobés señaló que la reunión del lunes de la Mesa Nacional de Cambiemos con el Presidente en Casa Rosada, tuvo un "saldo positivo desde el punto de vista de poder conversar con el Presidente, teniendo la percepción de un entorno de tranquilidad a los efectos de la turbulencia que hubo alrededor del valor de dólar y la intervención del Banco Central".

Tras cuestionar el proyecto de ley de la oposición sobre las tarifas, que será tratado hoy, Negri señaló que "está cargado de irracionalidad" y consideró que "cuando se habla de la fijación de tarifas es una atribución del Poder Ejecutivo y no del Congreso".

En busca de “esquema razonable”

El diputado nacional Daniel Arroyo (Frente Renovador) dijo ayer que si se aprueba el proyecto de tarifas que postula la oposición en Diputados “se generará un esquema razonable” de pagos, y dijo que él aspira a que “el Gobierno no lo vete”.

“Luego de la aprobación del proyecto se generará un esquema razonable” de pagos, consideró Arroyo.

“Yo aspiro no sólo a que mañana se apruebe el proyecto, sino a que el Gobierno no lo vete, en tanto atiende a las necesidades del propio Gobierno, ya que la gente está sobreendeudada y no puede pagar más”, sostuvo.

El dirigente massista contó que la idea de dejar afuera los artículos referidos a la disminución del 50% en el cobro del IVA en las facturas de servicios públicos -que se acordó ayer- se tomó “en el afán de buscar consensos y teniendo en cuenta que lo central es que las tarifas vayan a la par de los salarios”.

El proyecto opositor “plantea esto último y retrotrae la situación tarifaria al 1 de noviembre del 2017”, apuntó.

Arroyo sostuvo que desde su espacio político entienden que “el Gobierno tomó una situación complicada, procedente de la gestión anterior” pero evaluó que “ya se hizo un reacomodamiento” y que “debe haber certezas sobre lo que se a va a pagar”.

“La concepción”

Por su parte, la enfermera y docente María Constanza Alemán sostuvo que “la persona humana comienza en la concepción”.

“Esto se pone en evidencia cuando uno puede ver en vivo y en directo el aborto de un embrión o un feto. No hay posibilidad de ver allí otra cosa que no sea un cuerpo humano”, dijo.

El doctor en derecho Marcelo Ferrante cuestionó este argumento y señaló que “declararse partidario del derecho a la vida desde la concepción, en rigor, no dice nada acerca de la posición sobre un proyecto como el propuesto”.

“La reforma propuesta es compatible con esa convicción. No la niega, no la rechaza”,